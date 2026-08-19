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Fotbalistul numit „anti-gol” de Gigi Becali a recidivat în Cupa României Betano: „Puteam fi erou!”

Unul dintre fotbaliștii care a intrat în dizgrația lui Gigi Becali din cauza ratărilor nu se lipește deloc la gol. Plecat de la FCSB, jucătorul n-a reușit să marcheze într-un moment decisiv pentru echipa lui
Catalin Oprea
19.08.2026 | 09:11
Fotbalistul numit antigol de Gigi Becali a recidivat in Cupa Romaniei Betano Puteam fi erou
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Fotbalistul numit „anti-gol” de Gigi Becali a recidivat în Cupa României Betano: „Puteam fi erou!”. FOTO: sportpictures,eu
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Chindia Târgoviște s-a calificat dramatic pe tabloul principal din Cupa României Betano. Echipa lui Nicu Croitoru a învins-o la loviturile de departajare pe Rm. Vâlcea. Alexandru Băluță (32 de ani) putea fi eroul dâmbovițenilor, dar le-a dat emoții mari fanilor.

Alexandru Băluță nu se lipește la gol nici la Chindia Târgoviște

Alexandru Băluță (32 de ani), fotbalistul poreclit anti-gol de Gigi Becali, nu reușește să spargă gheața la Chindia Târgoviște. După trei meciuri fără gol în Liga 2, olteanul a irosit o șansă uriașă în play-off-ul de calificare în grupele Cupei României Betano. După 1-1 în timpul regulamentar și prelungiri, Chindia a învins-o pe Rm. Vâlcea la loviturile de departajare.

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La scorul de 4-3 pentru Chindia Târgoviște, Alexandru Băluță a avut în picior golul victoriei. Fostul atacant de la FCSB era cel de-al 5-lea executant al dâmbovițenilor, dar a fost „ghicit” de portarul Frățilă. Alexandru Dandea a egalat apoi la 4, iar dramatismul loteriei penalty-urilor a continuat.

De la Chindia a mai ratat Doukoure, iar Saraolu și Nistor de la Vâlcea. A punctat însă Vlad Bogdan, iar târgoviștenii s-au impus cu 5-4, obținând astfel calificarea în grupele Cupei României Betano. La finalul partidei din Zăvoi, Alex Băluță și-a făcut mea culpa pentru ratarea de la punctul cu var, dar s-a bucurat pentru că echipa și-a îndeplinit obiectivul.

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„E o bucurie enormă. Ne bucurăm că i-am făcut fericiți pe acești suporteri. O calificare cu emoții. Ăsta e fotbalul. Puteam să termin prin acel gol și să fiu erou, dar până la urmă mă bucur că am fost uniți, am câștigat și mergem mai departe”, a declarat Alexandru Băluță, după ce Chindia s-a calificat în grupele Cupei României Betano, pentru dbsport.ro. 

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De ce l-a poreclit Gigi Becali „anti-gol” pe Alex Băluță

Înainte să revină la Chindia Târgoviște în această vară, Alex Băluță a jucat ultima dată în România la FCSB. Atacantul evoluat pentru roș-albaștri în perioada 2023-2025 și a reușit să câștige două titluri de campion. În 81 de meciuri la FCSB, Băluță a dat 13 goluri și 12 pase decisive. Cu toate acestea, atacantul a primit de la Gigi Becali porecla „anti-gol”.

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„Băluță, nu vreau să-l compar cu Coman, îl scot pe Coman din echipă că e prea tare și zic că Băluță e numărul 1. Face tot, deposedează, faza defensivă, e argintul viu. La cât e de pitic, dă la o parte om de doi metri. E pitic, dar puternic. E adevărat că e anti-gol. Care-i treaba, e pasă de gol, e deposedare, e alergătură, nu știe să dea gol, e adevărat. El nu dă goluri, este anti-gol. Dacă mingea e în poartă, el o scoate”, declara Gigi Becali despre Băluță, jucător pe care l-a adus la FCSB în vara anului 2023.

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