Fotbalistul ofertat de Dinamo, duel cu AC Milan în Serie A! Cum s-a descurcat jucătorul crescut în Italia

Ioan Vermeșan, a fost trimis pe teren în repriza secundă a duelului contra celor de la AC Milan, din runda cu numărul 33 a Serie A. Acesta nu a putut însă să-și ajute echipa și scorul final a fost în favoarea oaspeților, 0-1.

Tânărul atacant român Ioan Vermeșan continuă să-și facă loc în fotbalul mare italian, bifând minute importante într-un duel de top din Serie A. Jucătorul legitimat la Hellas Verona a evoluat în confruntarea cu AC Milan, una dintre cele mai puternice echipe din campionat. Partida s-a încheiat cu victoria milanezilor, scor 1-0, după reușita lui Adrien Rabiot din prima repriză. Verona a intrat la pauză în dezavantaj, iar staff-ul tehnic a decis introducerea lui Vermeșan pentru a aduce un plus ofensiv în repriza secundă.

Atacantul român, în vârstă de doar 19 ani, a fost trimis pe teren imediat după pauză și a evoluat 49 de minute. El l-a înlocuit pe croatul Domagoj Bradaric, fiind implicat activ în jocul echipei sale și încercând să creeze pericol la poarta adversă. Cea mai importantă ocazie a sa a venit în minutul 69, când a șutat de la distanță, însă portarul francez Mike Maignan a reușit să rețină mingea. La doar un minut distanță, Vermeșan a fost din nou aproape de gol, dar execuția sa din interiorul careului a trecut peste poartă. Aceasta a fost a doua apariție a lui Vermeșan în Serie A, după debutul din luna decembrie, iar în total a adunat deja trei meciuri la nivel de seniori pentru Verona în acest sezon.

Ioan Vermeșan a fost ofertat de Dinamo în iarnă

, când alături de naționala României U19 a fost în semifinalele campionatului european, Ioan Vermeșan a fost ofertat de către cei de la Dinamo. Chiar președintele, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că au fost discuții și că suma se putea ridica la un milion de euro.

„Vermeșan a devenit foarte scump pentru piața din România; noi am făcut o ofertă și nici măcar nu ni s-a răspuns la ceea ce am ofertat noi și a fost o sumă foarte bună pentru Dinamo, ajungeam undeva aproape de 1 milion de euro cu bonusuri și tot. Nici măcar informal nu au răspuns. Probabil voiau cel puțin dliublu și nu a avut rost discuția”, a spus Andrei Nicolescu.