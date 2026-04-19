Sport

Fotbalistul ofertat de Dinamo, duel cu AC Milan în Serie A! Cum s-a descurcat jucătorul crescut în Italia

Unul dintre cei mai promițători tineri jucători români a fost pe teren împotriva celor de la AC Milan, în ultima rundă din campionatul Italiei, confruntare terminată cu victoria "diavolilor".
Mihai Alecu
19.04.2026 | 19:48
Ioan Vermeșan, pe teren contra celor de la AC Milan. Foto: Sport Pictures
Atacantul român al celor de la Hellas Verona, Ioan Vermeșan, a fost trimis pe teren în repriza secundă a duelului contra celor de la AC Milan, din runda cu numărul 33 a Serie A. Acesta nu a putut însă să-și ajute echipa și scorul final a fost în favoarea oaspeților, 0-1.

Tânărul atacant român Ioan Vermeșan continuă să-și facă loc în fotbalul mare italian, bifând minute importante într-un duel de top din Serie A. Jucătorul legitimat la Hellas Verona a evoluat în confruntarea cu AC Milan, una dintre cele mai puternice echipe din campionat. Partida s-a încheiat cu victoria milanezilor, scor 1-0, după reușita lui Adrien Rabiot din prima repriză. Verona a intrat la pauză în dezavantaj, iar staff-ul tehnic a decis introducerea lui Vermeșan pentru a aduce un plus ofensiv în repriza secundă.

Atacantul român, în vârstă de doar 19 ani, a fost trimis pe teren imediat după pauză și a evoluat 49 de minute. El l-a înlocuit pe croatul Domagoj Bradaric, fiind implicat activ în jocul echipei sale și încercând să creeze pericol la poarta adversă. Cea mai importantă ocazie a sa a venit în minutul 69, când a șutat de la distanță, însă portarul francez Mike Maignan a reușit să rețină mingea. La doar un minut distanță, Vermeșan a fost din nou aproape de gol, dar execuția sa din interiorul careului a trecut peste poartă. Aceasta a fost a doua apariție a lui Vermeșan în Serie A, după debutul din luna decembrie, iar în total a adunat deja trei meciuri la nivel de seniori pentru Verona în acest sezon.

Ioan Vermeșan a fost ofertat de Dinamo în iarnă

Remarcat în vara trecută, când alături de naționala României U19 a fost în semifinalele campionatului european, Ioan Vermeșan a fost ofertat de către cei de la Dinamo. Chiar președintele, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că au fost discuții și că suma se putea ridica la un milion de euro.

„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului...
Digi24.ro
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei

„Vermeșan a devenit foarte scump pentru piața din România; noi am făcut o ofertă și nici măcar nu ni s-a răspuns la ceea ce am ofertat noi și a fost o sumă foarte bună pentru Dinamo, ajungeam undeva aproape de 1 milion de euro cu bonusuri și tot. Nici măcar informal nu au răspuns. Probabil voiau cel puțin dliublu și nu a avut rost discuția”, a spus Andrei Nicolescu.

Lovitură de proporții: Mirel Rădoi pleacă marți din România și semnează!
Digisport.ro
Lovitură de proporții: Mirel Rădoi pleacă marți din România și semnează!
Play-out SuperLiga, live blog etapa 5. Petrolul – Hermannstadt 1-0. Echipa lui Dorinel...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 5. Petrolul – Hermannstadt 1-0. Echipa lui Dorinel Munteanu caută egalarea
Când poate deveni matematic Cristi Chivu campion în Serie A cu Inter. Cum...
Fanatik
Când poate deveni matematic Cristi Chivu campion în Serie A cu Inter. Cum arată situația după Verona – AC Milan 0-1. Update
Pisa – Genoa 1-1, live video în etapa 33 din Serie A. Echipa...
Fanatik
Pisa – Genoa 1-1, live video în etapa 33 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu a restabilit egalitatea pe Arena Garibaldi!
