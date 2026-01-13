Fotbalistul parior dorit de Manchester City, aproape de un transfer surprinzător. Ar fi rivalul fostului star de la Barcelona

ADVERTISEMENT

Lucas Paqueta, jucătorul lui West Ham, trecut și pe la AC Milan, este gata să se întoarcă în Brazilia, însă rămâne de văzut dacă formația engleză o să-i dea drumul jucătorului care a fost acuzat în trecut că joacă la pariuri.

Starul din Premier League ar putea să se transfere în Brazilia

Considerat a fi unul dintre cei mai buni mijlocași din în sezoanele trecute, când a impresionat la West Ham, Lucas Paqueta a intrat într-un con de umbră și performanțele sale nu au mai fost la nivelul așteptărilor. Asta s-a văzut și în rezultatele echipei, care în acest sezon nu au fost deloc bune și formația este amenințată cu retrogradarea.

ADVERTISEMENT

Din cauza acestor factori, se pare că brazilianul e gata să o lase pe West Ham și, conform lui , și-a dat acordul pentru a merge la Flamengo, campioana Braziliei și câștigătoarea ultimei ediții de Copa Libertadores. Rămâne acum de văzut dacă cele două echipe vor ajunge la o înțelegere și jucătorul se va întoarce în țara natală, acolo unde adversar îi va fi Neymar, fostul jucător de la Barcelona, care în prezent e la Santos.

Lucas Paqueta, care are 28 de ani, este internațional brazilian cu 61 de selecții și 12 goluri.

Manchester City l-a dorit pe jucătorul lui West Ham

Interesant este că în urmă cu un an și jumătate, mai exact în vara anului 2024, Lucas Paqueta era unul dintre preferații lui Pep Guardiola. l-a dorit pe sud-american la Manchester City, dar în cele din urmă mutarea a picat din cauza pretențiilor lui West Ham, care voia în schimbul jucătorului peste 80 de milioane de euro, sumă considerată prea mare de către „Cetățeni”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în urmă cu doar câteva luni totul era pus la punct pentru ca Lucas Paqueta să meargă la Aston Villa. West Ham a acceptat oferta de 50 de milioane de euro, dar din nou lucrurile s-au blocat și chiar dacă negocierile au fost până în ultimele minute ale perioadei de mercato din vară, transferul nu s-a mai realizat.

ADVERTISEMENT

Lucas Paqueta, acuzat că a jucat la pariuri

Lucas Paqueta, mijlocașul brazilian al lui West Ham United, a fost implicat într‑un mare scandal legat de încălcarea regulilor privind pariurile sportive în Premier League. Federația Engleză de Fotbal (FA) l‑a acuzat că ar fi încercat să influențeze piața pariurilor prin obținerea intenționată a unor cartonașe galbene în mai multe meciuri, ceea ce ar fi permis unor persoane apropiate să câștige bani din pariuri plasate pe această situație.

Ancheta s‑a bazat pe analiza unor modele de pariere neobișnuite și a dus la deschiderea unui proces disciplinar în care FA a cerut chiar o suspendare pe viață dacă acuzațiile erau dovedite. Brazilianul a negat ferm orice implicare în astfel de practici și a colaborat cu autoritățile pe parcursul investigației.

ADVERTISEMENT

Ulterior, după o perioadă îndelungată de audieri și examinări ale probelor, o comisie independentă a concluzionat că nu există dovezi suficiente pentru a demonstra că Paqueta ar fi încercat deliberat să primească cartonașe pentru profitul altora, respingând astfel acuzațiile principale de trucare a meciurilor.