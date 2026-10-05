Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a cazat la el în casă împreună cu Florinel Coman își caută echipă în Liga a 3-a pe o platformă de joburi

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Carlo Casap (27 de ani) a fost crescut la Academia Gheorghe Hagi în aceeași generație cu Ianis Hagi și Florinel Coman. Colegii săi au ajuns să îmbrace tricoul naționalei, în timp ce el a rămas liber de contract și își caută cu disperare o echipă. El a ajuns chiar să-și trimită de unul singur CV-ul pe LinkedIn, una dintre cele mai populare platforme de joburi, care însă este folosită rar pentru sportul de performanță.

Carlo Casap își caută echipă pe LinkedIn! Dublul campion al României și-a depus CV-ul la Liga a III-a

Carlo Casap este dublu campion al României, atât în 2016/2017 cu Viitorul Constanța, cât și în 2022/2023 cu succesoarea Viitorului, Farul Constanța. Totuși, în prezent el are mari probleme să-și găsească o echipă. Ultima dată el a fost legitimat la CSC Dumbrăvița, echipă din subsolul Ligii a II-a din România, însă nici acolo nu a reușit să se mai impună.

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În prezent, el este liber de contract și caută o echipă care să-i redea șansa de a reintra în circuit. La un anunț de pe LinkedIn în care un scouter căuta un mijlocaș și un atacant pentru o echipă de Liga a III-a din Germania, Carlo Casap s-a prezentat în comentarii: „Salut! Ți-am trimis profilul meu în privat. Sunt un mijlocaș cu peste 100 de meciuri în campionatul intern, dar și cu experiență internațională. De asemenea, sunt liber de contract”, a transmis românul

„Un club din a 3-a divizie din Germania este în căutarea unui atacant și a unui mijlocaș pentru a-și întări lotul. Profilul pe care-l căutăm este de jucător experimentat sau jucător cu potențial ridicat. Condiția fizică trebuie să fie una foarte bună, iar spiritul de echipă trebuie să existe. Serios, motivat și gata să joace într-un mediu profesionist. Jucătorii interesați pot trimite CV-ul, statisticile, clipuri video din meciuri și profilul de Transfermarkt. Vă mulțumesc”, se scrie în anunțul de care Casap s-a arătat interesat.

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Carlo Casap a locuit timp de o lună acasă la Gheorghe Hagi

Pe vremea când era junior, Carlo Casap recunoaște că a fost luat sub aripa lui Gică Hagi. Împreună cu Florinel Coman, mijlocașul de 27 de ani a locuit sub acoperișul actualului selecționer al României, unde cei doi au legat o prietenie frumoasă și cu Ianis Hagi. în timp ce Casap pare că s-a pierdut pe parcurs,

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„Prima lună am locuit acasă la domnul Hagi. Am stat cu Coman în camera de oaspeți. Mergeam împreună cu Mister la antrenament. Veneam înapoi, mâncam în familie… eu cred că el a văzut ceva în noi și așa a simțit să facă în acel moment. Bineînțeles, am trăit multe chestii în Academia Farului. Am trăit multe lucruri bune și logic că voi fi recunoscător pentru unele momente. Au fost și momente mai nasoale, dar până la urmă nu toată lumea stă în casă la Gheorghe Hagi”, a declarat Casap într-un interviu acordat canalului de Tik Tok „Mai mult decât fotbal”.