Fotbalistul pe care Gigi Becali îl considera noul Hagi s-a apucat de antrenorat și a rezistat un meci: „Caracter zero!” Exclusiv

FANATIK a fost la Limpeziș, unde . La Voința Limpeziș au antrenat nume importante din fotbalul românesc precum Younes Hamza sau Claudiu Ionescu, fostul jucător al FCSB.

Voința Limpeziș a avut antrenori importanți din fotbalul românesc, Younes Hamza sau Claudiu Ionescu

Voința Limpeziș, singura comună care are echipă de fotbal în Liga 3, .

Echipa are nu mai puțin de 12 jucători străini, fără precendent în acest eșalon și doar 6 fotbaliști români. Micuța echipă de lângă Buzău l-a avut antrenor pe Claudiu Ionescu, fostul jucător al Gloriei Buzău și al FCSB.

Ioniță Dedu, președinte Voința Limpeziș, nu a fost deloc însă mulțumit de colaborarea cu antrenorul în vârstă de 41 de ani și l-a dat afară după doar un meci de cupă, în condițiile în care clubul face mari eforturi financiare: „Claudiu Ionescu, fostul jucător de la Gloria Buzău și de la Steaua, a fost antrenor la noi un singur meci. Tot ne întreba de bani”.

Voința Limpeziș a rupt înțelegerea cu antrenorul Claudiu Ionescu: „E foarte obraznic. Nu o să facă treabă nicăieri”

Ioniță Dedu e convins că fostul mijlocaș care l-a încântat pe Gigi Becali nu va face mare brânză în noua sa carieră: „A fost fotbalist bun dar ca antrenor e mercenar, caracter zero. E foarte obraznic în privința banilor. Nu o să facă treabă nicăieri pe unde se duce. Vorbești ceva cu el și după vrea să te ardă. Noi vorbisem de niște bani și el sărea calul de la un preț la altul”.

În acest moment, Claudiu Ionescu are licența A și este antrenor la CSM Fetești, în Liga 3. Ialomițenii au însă un început foarte slab și sunt pe ultimul loc în clasament cu zero puncte: „Lasă că a mers la Fetești acuma și are 6 din 6”, a mai spus Ioniță Dedu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spunea Gigi Becali despre Claudiu Ionescu: „Are 50% din Hagi”

Patronul FCSB-ului era extrem de încântat de Claudiu Ionescu, însă jucătorul nu a fost pe placul lui Marius Lăcătuș și s-a întors la Gloria Buzău după doar o lună: „Nu vedeți ce fericit sunt că a plecat Dică? Dacă era util, nu-l dădeam. Nu cred că ne va lipsi. Înlocuitorul lui este Claudiu Ionescu. Ionescu este un fotbalist cheie pentru Steaua. Are 50% din Hagi și este jucătorul de care avem nevoie”.

Younes Hamza, fostul atacant de la Petrolul, dorit de FCSB, a fost aproape să ajungă antrenor-jucător la Limpeziș

Voința Limpeziș a fost gata să mai dea o lovitură de imagine în sezonul trecut, când l-au adus ca antrenor principal pe Younes Hamza. Tunisianul a refuzat însă în cele din urmă să accepte oferta, deși a fost prezentat oficial:

„Avem planuri să salvăm echipa, avem ambiție, deja am luat vreo 4-5 jucători, vrem să schimbăm echipa și este o provocare pentru noi ca staff tehnic, și pentru proprietari. Am văzut echipa la lucru, am fost la vreo trei meciuri, iar echipa se va schimba în proporție de cel puțin 60%.

Cu siguranță vom avea rezultate bune, iar obiectivul de a ne salva de la retrogradare cred că se poate îndeplini, altfel, dacă nu credeam, nu veneam aici”, declara Hamza conform .

100.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru Claudiu Ionescu în 2008

1 meci a stat fostul atacant pe banca celor de la Voința Limpeziș