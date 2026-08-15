Fotbalistul pe care Gigi Becali îl vedea în primii 5 din Europa, dat afară după numai o lună la noua echipă! FCSB spera să ia 20 de milioane pe el

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Proaspăt transferat de Gloria Bistrița, Ionuț Panțîru (30 de ani) a fost pus pe liber de echipa lui Nicolae Grigore (43 de ani). Fundașul stânga a ajuns, așadar, într-o situație dramatică, având în vedere că, în urmă cu doar câțiva ani, Gigi Becali visa să îl vândă cu 20.000.000 de euro.

Gloria Bistrița l-a dat afară pe Ionuț Panțîru după doar o lună

Ionuț Panțîru nu reușește sub nicio formă să își relanseze carieră. De când a plecat de la fosta campioană, fundașul stânga a evoluat doar în Liga 2, dar nu s-a impus nicăieri. După două experiențe ratate la FC Voluntari și Tunari, Panțîru a mers în această vară la Gloria Bistrița.

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Formația pregătită de Nicolae Grigore l-a prezentat pe fostul campion al României pe 1 iulie 2026, iar peste doar șase săptămâni i-a anunțat plecarea. În această perioadă, Ionuț Panțîru a jucat în doar trei partide, două din Liga 2 și una din Cupa României. După primele trei etape, Gloria Bistrița este pe locul 2 în liga secundă, cu 6 puncte. Le-a învins pe Șelimbăr (2-1) și Unirea Slobozia (3-0) și

„Mulțumim, Ionuț Panțîru! Gloria Bistrița și Ionuț Panțîru își încheie astăzi colaborarea. Îți mulțumim pentru perioada în care ai îmbrăcat echipamentul Gloriei dar și pentru munca depusă la echipa noastră. Mult succes!”, a scris Gloria Bistrița, pe Facebook.

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Gigi Becali îl cerea pe Ionuț Panțîru la echipa națională

Cariera lui Ionuț Panțîru este, așadar, într-un picaj, deși, în urmă cu câțiva ani, el era favoritul lui Gigi Becali. Fundașul stânga a fost de adus de la Poli Iași, în vara lui 2019, în schimbul sumei de 200.000 de euro. Panțîru avea atunci doar 23 de ani și era feblețea latifundiarului din Pipera.

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„Panțîru este pariul meu. E cel mai bun fundaș stânga din Europa. O să vedeți voi, peste un an de zile o să plece pe 20 de milioane de euro, ca fundaș stânga. Vedem peste un an dacă mă pricep la fotbal sau nu”, declara Gigi Becali, în 2019, la . Mai mult, patronul FCSB-ului îl cerea pe fundașul stânga la prima reprezentativă a României.

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„Merita să fie și Panțîru. Cum să nu-l iei pe Panțîru. E cel mai bun fundaș stânga din Europa și tu nu îl convoci. Asta înseamnă că nu știi fotbal. Nu e răutate, e necunoștință. Înseamnă că nici cei din Federație nu știu fotbal, nu cunosc.

Păi, dacă știau fotbal se găsea unul să-i spună lui Contra: ‘Băi, Cosmine, ești nebun, cum să nu-l iei pe Panțîru!’. Asta înseamnă că nu știu fotbal. Contra nu e un om rău, dar nu știe fotbal, sau să vedem dacă nu știu eu. O să vedem peste câteva luni, sau peste un an. Și dacă eu nu știu fotbal, îmi cer iertare”, a mai spus Becali. Cu toate acestea, Ionuț Panțîru nu are nicio selecție la echipa națională.

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Accidentarea care i-a schimbat destinul

Cariera lui Ionuț Panțîru ar fi putut avea altă soartă, dacă nu se accidenta grav pe 25 aprilie 2021. În minutul 20 al meciului FCSB – Sepsi 1-2, fundașul stânga s-a ciocnit cu Adrian Șut, în urma unui duel la minge, și a suferit o accidentare gravă la genunchiul drept. A urmat un calvar de aproximativ doi ani și jumătate, cu trei intervenții chirurgicale, înainte să revină pe teren, tot contra lui Sepsi, pe 24 septembrie 2023.