Fotbalistul pe care Gigi Becali „l-a vindecat” cu salariul oferit la FCSB: „Am venit la palat în cârje și am plecat fără”

ADVERTISEMENT

Mihai Pintilii (41 de ani) a fost transferat de Gigi Becali la FCSB în 2012, când roș-albaștrii plăteau aproape un milion de euro pentru a-l aduce de la Pandurii Târgu Jiu. Fostul căpitan al bucureștenilor recunoaște că a mers la palat în cârje, din cauza unei accidentări la tendon, însă a plecat fără ele după oferta pe care i-a făcut-o patronul Gigi Becali.

Cum a decurs prima întâlnire a lui Mihai Pintilii cu Gigi Becali

Mihai Pintilii a devenit una dintre cele mai emblematice figuri ale clubului FCSB din ultimii 20 de ani, după ce a fost căpitan al echipei și ulterior Fostul internațional român a fost plătit timp de ani buni de Gigi Becali, însă și în ziua de astăzi își amintește primul contact cu latifundiarul din Pipera.

ADVERTISEMENT

Saltul financiar a fost unul uriaș, iar Mihai Pintilii a glumit în legătură cu senzația pe care a trăit-o după ce a negociat cu Gigi Becali: „(n.r. Cum a fost prima întâlnire cu Gigi Becali?) Am venit în cârje la palat și am plecat fără cârje (n.r. râde). (Păi, cum s-a făcut vindecarea minune?) S-a vindecat cu bani. (n.r. râde). Avusesem o accidentare la tendon și făcusem control. M-am dus, m-a prezentat la nea Gigi, la palat m-am întâlnit prima dată cu el.

Mi-a zis: ‘Bă, tată, ești cam înalt. La televizor erai mic’. ​La nea Gigi e ușor de negociat. ‘Cât vrei, tată? Atât!?’. Nu stai foarte mult cu nea Gigi, dacă te vrea… Dacă îi place un jucător, îl ia”, a declarat Mihai Pintilii conform

ADVERTISEMENT

Cât de dificil este să lucrezi cu Gigi Becali? Mihai Pintilii a dat cărțile pe față

Mihai Pintilii știe exact cum este să lucrezi cu Gigi Becali. Deși multă lume ar spune că este foarte dificil, fostul internațional român nu vede lucrurile la fel și are o teorie foarte simplă: „Nu e dificil (n.r. să lucrezi cu Gigi Becali). Când câștigi, lucrurile sunt simple. Când nu câștigi, e dificil.

ADVERTISEMENT

Am prins și perioade când nu am câștigat, ne-a scos Karagandy, ne-au scos niște echipe… Dar important e că nea Gigi e supărat doar pe moment… După care își dă seama de anumite greșeli, își dă seama de tot ce se întâmplă și încearcă să facă tot timpul un upgrade. E supărat o zi, două și după aia încearcă să-ți ridice și ție moralul ca antrenor: ‘Lasă, mă, tată, că rezolvăm noi, lasă că mergem înainte’”, a mai declarat Pintilii pentru sursa citată.