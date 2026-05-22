Fotbalistul pentru care Gigi Becali s-a certat cu Gică Hagi l-a criticat pe antrenorul Marius Baciu: „Am cerut să reziliez”

Florin Lovin (44 de ani) a jucat pentru FCSB în perioada 2004-2009 și a evoluat în peste 100 de meciuri pentru formația patronată de Gigi Becali. Spre finalul carierei, înainte să meargă la Astra Giurgiu, fostul mijlocaș a trecut și pe la Concordia Chiajna, acolo unde după demiterea lui Marius Șumudică a venit Marius Baciu, antrenor cu care Lovin a intrat într-un conflict.

Florin Lovin, dezamăgit de antrenorul Marius Baciu

Decizia lui Gigi Becali de a-l numi antrenor principal la FCSB pe Marius Baciu a luat pe toată lumea prin surprindere. Florin Lovin a comentat mutarea făcută de patronul roș-albaștrilor, însă nu s-a arătat prea încântat de varianta aleasă. Fostul mijlocaș a lucrat cu noul antrenor al lui FCSB și a rămas dezamăgit.

Chiar dacă în prezent au o relație bună, de prietenie, după ce au fost colegi într-un studio de televiziune, Florin Lovin și lucru ce l-a făcut pe fostul mijlocaș să nu reziste decât o săptămână la Chiajna de la venirea noului antrenor, după care a cerut rezilierea contractului.

„Pe Marius Baciu îl împart în două: în omul Baciu și în antrenorul Baciu. Omul Baciu e prietenul meu, am fost cu el coleg la o televiziune, am comentat meciuri împreună. Antrenorul Baciu pe mine personal m-a dezamăgit, m-am certat cu el la Chiajna. Nu mi-a plăcut deloc colaborarea cu el. Tocmai de asta am cerut să reziliez contractul după o săptămână cu el”, a povestit Florin Lovin, conform

Care a fost motivul conflictului dintre Marius Baciu și Florin Lovin

, antrenorul Concordiei Chiajna fusese Marius Șumudică, cu care Florin Lovin a avut o relație foarte bună. Ba chiar „Șumi” l-a luat la Astra Giurgiu după ce și-a reziliat contractul cu ilfovenii. Fostului mijlocaș nu i-a plăcut felul în care Marius Baciu a pus problema la primele antrenamente, când i-a cerut sfaturi despre cum să alcătuiască echipa de start.

Picătura ce a umplut paharul a fost o declarație a lui Lovin prin care comenta plecarea lui Marius Șumudică, despre care a spus că nu a fost o decizie înțeleaptă. Bineînțeles, Marius Baciu a fost deranjat de declarațiile fotbalistului, iar spiritele s-au aprins: „A venit la mine și la Maftei, eram căpitanii echipei, și ne-a spus «uite, noi abia am venit, hai să pregătim, să facem echipa împreună». Eu i-am spus «eu sunt fotbalist, nu sunt antrenor». El mă întrebase cu cine îmi place să joc la mijloc. Nu pot să decid eu, sunt nedrept față de celălalt coleg. Trebuie în primul rând să îmi câștig eu locul de titular.

Am apreciat, dar nu am dat curs. În următorul meci când m-a consultat, i-am zis iarăși că nu mă interesează. Am fost titular la Botoșani și am pierdut 0-3. Atunci plecase Șumudică și am spus «din punctul meu de vedere este o greșeală îndepărtarea lui Șumudică, dar avem un nou antrenor, noi am semnat contract cu Chiajna, nu cu Marius Șumudică și suntem datori să susținem noul antrenor». S-a supărat, a doua zi la antrenament mi-a zis că dacă era președintele clubului aveam amendă 5.000 de euro. Și eu i-am spus «dacă erai tu președintele clubului, nu mai eram eu aici». Asta a fost, nu a vrut să mă ia în lot la următorul meci, am reziliat contractul și am plecat”, a mai spus Florin Lovin.

Fostul mijlocaș de la FCSB este convins că Marius Baciu va eșua

Florin Lovin nu îi dă absolut nicio șansă lui Marius Baciu pe banca tehnică a lui FCSB. El este de părere că FCSB are nevoie de un alt antrenor pentru a-și reveni la forma din ultimii doi ani și este convins că în această formulă, cu Baciu principal, echipa nu are nicio șansă din vara viitoare.

„La FCSB meritul sportiv nu există. Când pui un antrenor, ai meritul sportiv. Nu pot să bag mâna în foc, dar sunt convins că este un proiect eșuat. Sunt convins, nu am nici cel mai mic dubiu că FCSB poate să facă ceva în formula asta. Din vară mă refer”, a conchis Florin Lovin.

În 2007, Gigi Becali, Gică Hagi și Florin Lovin au fost protagoniștii unui adevărat conflict. Cel din urmă era extrem de dezamăgit pentru faptul că nu era băgat în seamă de „Rege”, antrenor la acea vreme pe banca Stelei. Într-un amical cu AEK, Gică Hagi a vrut să-l introducă pe teren pe Florin Lovin, însă acesta a refuzat, moment peste care Gică Hagi nu a putut să treacă. Gigi Becali i-a luat partea lui Lovin, iar, în cele din urmă, Hagi a plecat de la echipă pe fondul tensiunilor.