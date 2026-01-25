Sport

Fotbalistul pentru care s-a luptat Gigi Becali a ajuns în instanță! Ce acuzații au fost lansate

Un celebru fotbalist pe care Gigi Becali l-a dorit la FCSB o bună perioadă de timp a ajuns în fața instanței. Ce s-a întâmplat cu el și care e motivul?
Valentina Vladoi
25.01.2026 | 20:15
Fotbalistul pentru care sa luptat Gigi Becali a ajuns in instanta Ce acuzatii au fost lansate
SPECIAL FANATIK
Toto Tamuz a ajuns în instanță cu fosta sa parteneră. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Toto Tamuz este un nume cunoscut, dar și apreciat în fotbalul românesc. El este fotbalistul pe care Gigi Becali l-a dorit enorm în echipă. Prestațiile sale au fost cele care i-au atras atenția patronului FCSB.

Toto Tamuz, în instanță cu fosta parteneră

Iată însă că pe plan personal, fotbalistul are niște probleme. După ce s-a despărțit de mama fiicei sale, un scandal monstru a izbucnit. Și iată că cei doi foști parteneri au ajuns chiar și în instanță.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că Toto Tamuz a format un cuplu cu Andreea Liana Nițu. De altfel tânăra i-a dăruit și un copil în vara anului 2020. Ulterior însă, au apărut acuzațiile din ambele părți.

Iar ultimul episod a avut loc chiar din cauza unei vacanțe banale. Mama copilului a dorit să plece cu fetița într-un concediu în afara țării. Drept urmare, aceasta avea nevoie de acordul tatălui pentru pașaport.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Lucrurile nu au fost chiar atât de simple. Mai exact, în locul unei semnături simple, Toto Tamuz ar fi cerut o garanție de 5.000 de euro. Fotbalistul spunea că va returna banii după întoarcerea din vacanță.

ADVERTISEMENT
Lovitură de grație pentru Rusia! ”Ne-au ruinat deja viețile”
Digisport.ro
Lovitură de grație pentru Rusia! ”Ne-au ruinat deja viețile”

Ce i-ar fi făcut fosta parteneră sportivului

Nu a durat mult, iar povestea a luat o altă întorsătură. Mai exact, Toto Tamuz a cerut să plece el cu copilul său în Israel, pentru ca cea mică să-și viziteze bunica. Mama copilului s-a opus însă categoric.

Andreea Liana Nițu a vorbit despre riscurile de securitate din această țară. Drept urmare, aceasta nu a vrut să își lase copilul să ajungă acolo. Chiar și așa, fotbalistul nu a fost de acord cu refuzul primit.

ADVERTISEMENT

Acesta a apelat la instanță, însă judecătorii au fost de partea mamei. Mai exact, magistrații nu i-au dat dreptate fotbalistului și au respins cererea acestuia. În opinia lor, argumentele prezentate de faimosul fotbalist nu au fost suficiente pentru a permite deplasarea copilului în afara țării.

Instanța i-a dat dreptate mamei

Riscurile invocate de mamă ar fi fost mai presus pentru magistrați. Astfel, cererea depusă de Toto Tamuz a fost în final respinsă. Mai departe, fiecare dintre părți este nevoită să își suporte propriile cheltuieli de judecată.

De menționat e faptul că disputa dintre cei doi foști parteneri nu este una nouă. După ce s-au despărțit, lucrurile păreau că merg în direcția dorită, iar fostul cuplu a avut o înțelegere amiabilă.

Mai exact, fotbalistul putea să își vadă copilul de mai multe ori pe săptămână. Ulterior însă, accesul legat de copil ar fi fost condiționat de plata unei pensii alimentare lunare de 1.500 de euro.

Toto Tamuz a refuzat însă suma și a mers în instanță. De cealaltă parte, fosta sa parteneră de viață a cerut un ordin de protecție. Chiar și așa, solicitarea ei a fost respinsă din lipsă de probe.

Genoa, remontada fantastică în Serie A! Italienii au pus la zid doi jucători....
Fanatik
Genoa, remontada fantastică în Serie A! Italienii au pus la zid doi jucători. De Rossi, dezlănțuit la final
FCSB – CFR Cluj 1-0, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Campioana...
Fanatik
FCSB – CFR Cluj 1-0, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Campioana României deschide scorul în minutul 2
Fanatik SuperLiga, luni, 26 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 26 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după FCSB – CFR Cluj
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
'Singurul jucător' de la Dinamo care a avut tupeul să i se opună...
iamsport.ro
'Singurul jucător' de la Dinamo care a avut tupeul să i se opună lui Lucescu: 'Foarte inteligent! Avea un cuvânt greu de spus în vestiar'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!