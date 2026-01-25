Fotbalistul pentru care s-a luptat Gigi Becali a ajuns în instanță! Ce acuzații au fost lansate

ADVERTISEMENT

Toto Tamuz este un nume cunoscut, dar și apreciat în fotbalul românesc. El este fotbalistul pe care Gigi Becali l-a dorit enorm în echipă. Prestațiile sale au fost cele care i-au atras atenția patronului FCSB.

Toto Tamuz, în instanță cu fosta parteneră

Iată însă că pe plan personal, fotbalistul are niște probleme. După ce s-a despărțit de mama fiicei sale, un scandal monstru a izbucnit. Și iată că cei doi foști parteneri au ajuns chiar și în instanță.

Menționăm faptul că Toto Tamuz a format un cuplu cu Andreea Liana Nițu. De altfel tânăra i-a dăruit și un copil în vara anului 2020. Ulterior însă, au apărut acuzațiile din ambele părți.

Iar ultimul episod a avut loc chiar din cauza unei vacanțe banale. Mama copilului a dorit să plece cu fetița într-un concediu în afara țării. Drept urmare, aceasta avea nevoie de acordul tatălui pentru pașaport.

Lucrurile nu au fost chiar atât de simple. Mai exact, în locul unei semnături simple, Toto Tamuz ar fi cerut o garanție de 5.000 de euro. Fotbalistul spunea că va returna banii după întoarcerea din vacanță.

Ce i-ar fi făcut fosta parteneră sportivului

Nu a durat mult, iar povestea a luat o altă întorsătură. Mai exact, Toto Tamuz a cerut să plece el cu copilul său în Israel, pentru ca cea mică să-și viziteze bunica. Mama copilului s-a opus însă categoric.

Andreea Liana Nițu a vorbit . Drept urmare, aceasta nu a vrut să își lase copilul să ajungă acolo. Chiar și așa, fotbalistul nu a fost de acord cu refuzul primit.

Acesta a apelat la instanță, însă judecătorii au fost de partea mamei. Mai exact, magistrații nu i-au dat dreptate fotbalistului și au respins cererea acestuia. În opinia lor, argumentele prezentate de faimosul fotbalist nu au fost suficiente pentru a permite deplasarea copilului în afara țării.

Instanța i-a dat dreptate mamei

Riscurile invocate de mamă ar fi fost mai presus pentru magistrați. Astfel, cererea depusă de Toto Tamuz a fost în final respinsă. Mai departe, fiecare dintre părți este nevoită să își suporte propriile cheltuieli de judecată.

De menționat e faptul că disputa dintre cei doi foști parteneri nu este una nouă. După ce s-au despărțit, lucrurile păreau că merg în direcția dorită, iar fostul cuplu a avut o înțelegere amiabilă.

Mai exact, fotbalistul putea să își vadă copilul de mai multe ori pe săptămână. Ulterior însă, accesul legat de copil ar fi fost condiționat de lunare de 1.500 de euro.

Toto Tamuz a refuzat însă suma și a mers în instanță. De cealaltă parte, fosta sa parteneră de viață a cerut un ordin de protecție. Chiar și așa, solicitarea ei a fost respinsă din lipsă de probe.