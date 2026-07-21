Fotbalistul prezent la Cupa Mondială, acuzat de fosta iubită. Dezvăluiri scandaloase: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați”

ADVERTISEMENT

Un cunoscut fotbalist, care a fost prezent la Cupa Mondială, are parte de acuzații serioase de la o fostă iubită. Iată care sunt dezvăluirile scandaloase pe care le-a făcut publice tânăra cu care a avut o relație amoroasă.

Un jucător de la CM 2026, în plin scandal cu fosta parteneră

Unul dintre cei mai atrăgători jucători de la Campionatul Mondial 2026 se află în centrul atenției. Maduka Okoye (26 ani) le-a cucerit pe femei cu aparițiile sale, însă nu o duce tocmai bine în planul sentimental. după ce anul trecut a fost implicat în pariuri ilegale.

ADVERTISEMENT

Românul s-a bucurat de o mare șansă și a fost . În prezent, jucătorul cu origini nigeriene și germane este pus la zid de fosta parteneră de viață. Jelicia Westhoff a răbufnit pe rețelele de socializare când a văzut imaginile cu fotbalistul și artista Cardi B.

Cei doi au fost surprinși împreună în timp ce luau cina la restaurantul Gio’s din hotelul St. Regis din Veneția. Între ei nu au existat momente de tandrețe, dar acest lucru nu a împiedicat-o pe fosta iubită să lanseze acuzații grave. Aceasta a transmis că a fost înșelată de fotbalist în repetate rânduri atât cu femei, cât și cu bărbați.

ADVERTISEMENT

Ani la rând ar fi păstrat tăcerea pentru a nu-i afecta cariera de jucător profesionist, dar acum nu s-a mai abținut. Fosta iubită a lui Maduka Okoye l-ar fi susținut necondiționat, dar după despărțire lucrurile s-au schimbat radical între ei. Transformarea nigerianului ar fi început imediat ce a devenit tată și a venit pe lume fiul său.

ADVERTISEMENT

„Imaginează-ți că am tăcut, am mințit despre ceea ce mi-ai făcut, doar ca tu să îți poți continua cariera. Iar acum tot ce faci este să ne umilești pe mine și pe fiul nostru. Te-am ajutat când nimeni nu era lângă tine. Eu te-am susținut când nimeni nu știa cine ești”, a scris Jelicia Westhoff, pe .

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

”Nu te voi ierta niciodată”

Modelul a mai transmis că nu înțelege de ce este judecată de ceilalți. Jelicia Westhoff este numită „fosta iubită frustrată” în condițiile în care i-a fost alături lui Maduka Okoye o perioadă extrem de lungă. Totodată, tânăra afirmă că jucătorul duce o viață dublă și că nu este deloc asumat în privința orientării sale sexuale.

„Nu ai grijă de singurul tău fiu. Pentru că nu mai sunt cu tine, nu te voi ierta niciodată. M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Totul a început imediat după ce am adus pe lume copilul nostru. În timp ce eu făceam tot posibilul să te susțin, tu îți trăiai viața pe ascuns.

ADVERTISEMENT

Dacă ești atât de deschis în privința persoanelor cu care te întâlnești, atunci fii deschis și în privința sexualității tale. Fiul meu a fost internat de patru ori, a ajuns la terapie intensivă și a fost transportat cu ambulanța. Tatăl lui nici măcar nu a venit. Ce fel de tată nu merge la copilul lui când acesta luptă pentru viața lui?”, a completat tânăra.

În aceeași notă, a declarat că fotbalistul este preocupat doar de imaginea publică, nicidecum de starea de sănătate a copilului său. Jelicia Westhoff crede că starul nigerian de la Cupa Mondială 2026 nu-și îndeplinește responsabilitățile de părinte. Până acum jucătorul nu a infirmat speculațiile care planează asupra sa și care au fost șterse ulterior de fosta parteneră de viață.