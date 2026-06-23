Fotbalistul prezent la Cupa Mondială s-a transferat la Barcelona! A sosit anunțul oficial: „Contract până în 2029”

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Barcelona a confirmat oficial că a activat opțiunea de cumpărare pentru atacantul egiptean Hamza Abdelkarim (18 ani), care a jucat în a doua parte a sezonului precedent la echipa U19 a catalanilor, sub formă de împrumut de la Al Ahly. Campioana Spaniei va plăti 1.500.000 de euro pentru tânărul fotbalist, care se află în acest moment la Cupa Mondială alături de naționala Egiptului.

Barcelona l-a transferat definitiv pe Hamza Abdelkarim

Hamza Abdelkarim a impresionat la echipa U19 a Barcelonei, pentru care a marcat de 6 ori în doar 11 jocuri, iar catalanii au decis să activeze opțiunea de cumpărare a fotbalistului egiptean, care a semnat o înțelegere pe 3 ani. „FC Barcelona a informat-o pe Al Ahly că activează opțiunea de cumpărare pentru Hamza Abdelkarim.

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Atacantul egiptean se va alătura permanent clubului și va semna un contract pentru următoarele trei sezoane, până la 30 iunie 2029”, a anunțat campioana Spaniei pe . Conform , catalanii au plătit 1.5 milioane de euro pentru atacantul de 1.82m, care a debutat la nivel de seniori pentru Al Ahly în februarie 2025, când avea doar 17 ani.

Hamza Abdelkarim, cel mai tânăr egiptean prezent la Cupa Mondială din această vară

Hamza Abdelkarim a fost convocat de selecționerul Egiptului, Hossam Hassan, pentru Cupa Mondială din această vară, iar acesta evoluează cu numărul 9 pe tricou la turneul final care are loc în America de Nord. La vârsta de 18 ani, atacantul este, de departe, cel mai tânăr jucător din lotul Egiptului, toți ceilalți fotbaliști având cel puțin 24 de ani.

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Abdelkarim a evoluat în ambele meciuri jucate de „faraoni” până acum, fiind introdus în repriza secundă atât în , cât și în duelul cu Noua Zeelandă, câștigat cu 3-1. Astfel, .

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