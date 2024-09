Fotbalistul-problemă de la Rapid! Șumudică dezvăluie totul: „Vine după 5 luni de inactivitate. N-a ars etapele”

Hromada este fotbalistul-problemă de la Rapid, despre care . Antrenorul giuleștenilor a dezvăluit și motivul.

Fotbalistul-problemă de la Rapid! Șumudică dezvăluie totul

Hromada, fotbalistul-problemă de la Rapid, s-a accidentat din nou, iar în continuare de pubalgie.

ADVERTISEMENT

Antrenorul giuleștenilor este încântat de evoluțiile și calitățile slovacului pe care îl vede ca o soluție foarte bună la mijlocul terenului.

Însă, din cauza inactivității și a faptului că nu a făcut pregătirea la începutul sezonului, Șumi nu se va putea baza pe el 100% în acest moment.

ADVERTISEMENT

“E clar că e mult de muncă. Și dacă vom câștiga 7 etape la rând tot trebuie să muncești. Am arătat mai bine din punct de vedere fizic și am putut să alergăm, să câștigăm dueluri. Nu a fost ușor, dar am crescut în ceea ce înseamnă agresivitate și dorință.

M-am uitat la Hromada în prima repriză și a fost senzațional din acest punct de vedere al agresivității și al recuperărilor la mijlocul terenului. Puteam să marcăm la acea fază făcută de el cu Hasani. E păcat. Îmi pare rău că l-am pierdut, pentru că este un metronom la mijlocul terenului.

ADVERTISEMENT

Iar s-a încărcat pe aductori, e clar că este de la pubalgie, pleacă din abdomen de acolo. S-a încărcat și a zis la pauză că simte că se va rupe și că va fi ceva de lungă durată. Așa am pățit și cu U Cluj.

“Vine după 5 luni de inactivitate. N-a ars etapele”

El vine după 5 luni de inactivitate. În condițiile în care el nu a făcut pregătirea, absolut nimic. Ușor-ușor când a fost introdus în programul cu echipa, până să ajung eu, nu a ars etapele.

ADVERTISEMENT

Nu a trecut foarte bine și de atunci are această problemă cu pubalgia. A lucrat foarte puțin individual și a fost băgat cu echipa.

Trebuie să îl protejăm, dar el își cunoaște cel mai bine organismul. Din punct de vedere fizic trebuie să crească, să acumuleze. Cred că din punct de vedere al capacității de efort este bine, dar pe el îl trădează aceste probleme la un moment dat.

E bine că avem 5 schimbări. Este un jucător cerebral, care acoperă spațiile foarte bine la mijlocul terenului. E un șesar bun”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

1.2 milioane de euro este cota de piață a lui Jakub Hromada, potrivit

Marius Șumudică, reacții după victoria din Unirea Slobozia - Rapid 1-2