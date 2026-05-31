Fotbalistul promovat de Mircea Lucescu a câștigat Champions League cu PSG! Parizienii au plătit 63 de milioane de euro pentru transfer

PSG a câștigat al doilea trofeu Champions League consecutiv după ce a învins Arsenal, după executarea loviturilor de departajare. A fost 1-1 după cele 120 de minute regulamentare, grație golurilor marcate de Havertz și Dembele. Gabriel a ratat ultima lovitură de pedeapsă și .

Fotbalistul promovat de Mircea Lucescu a câştigat Champions League!

La succesul echipei lui Luis Enrique a contribuit și unul dintre jucătorii descoperiți și promovați de Mircea Lucescu. Ilya Zabarnyi a fost transferat de PSG în vara anului precedent de la Bournemouth pentru suma de 63 de milioane de euro. Zabarnyi a evoluat în finală din minutul 106, când l-a înlocuit pe căpitanul Marquinhos.

Ilya Zabarnyi a avut un sezon excelent în tricoul celor de la PSG. A jucat în 37 de partide și a reușit să marcheze un gol. La primul sezon alături de parizieni, ucraineanul a câștigat campionatul, Cupa Intercontinentală și Liga Campionilor.

Ilya Zabarnyi, transferat de Bournemouth de la Dinamo Kiev

. Iar una dintre primele decizii ale antrenorului român a fost promovarea lui Ilya Zabarnyi la prima echipă, când fundașul central avea vârsta de 18 ani. Nu doar că l-a promovat, dar în scurt timp ucraineanul a devenit om de bază la Dinamo Kiev.

A jucat 84 de meciuri sub comanda lui „Il Luce”, în cei trei ani petrecuţi de român la Dinamo Kiev. În iarna anului 2023 a prins transferul în Premier League, Bournemouth plătind 33 de milioane de euro în schimbul său. Doi ani mai târziu englezii l-au vândut pe o sumă de aproape două ori mai mare la PSG.

Ce sfat i-a dat Mircea Lucescu lui Zabarnyi: „Trebuie să fii puternic, să arăţi intimidant”

Ilya Zabarnyi îi poartă o mare recunoştinţă lui Mircea Lucescu. A fost chestionat înaintea meciului direct dintre România şi Ucraina, scor 3-0, la Euro 2024, despre antrenorul român şi a avut cuvinte de laudă: „Mircea Lucescu a fost primul antrenor (n.r. – la seniori). Aș vrea să-i mulțumesc, m-a ajutat foarte mult în cariera mea. Apreciez tot ce a făcut pentru mine, toate lucrurile pe care le-am învățat de la el.”

Într-un alt interviu, fundaşul ucrainean a dezvăluit că „Il Luce” i-a transmis să fie mai intimidant în dueluri, el fiind o fire mai blândă: „Când am început să joc la prima echipă de la Dinamo Kiev eram prea blând pe teren. Apoi, antrenorul Mircea Lucescu mi-a spus: «Trebuie să fii puternic, să arăți intimidant!», așa că am încetat să mai fiu așa de cuminte pe teren”, a spus Zabarnyi.