Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!

ADVERTISEMENT

Vlad Mihalcea, fostul fotbalist de la FCSB căruia Gigi Becali îi pusese o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro, a luat-o razna după ultimul meci jucat. Acesta evoluează în Liga a 3-a, la KSE Târgu Secuiesc, și a văzut cartonașul roșu în deplasarea de la Suceava, în fața Cetății. Mijlocașul a făcut praf vestiarul. Pur și simplu a spart chiuvetele de furie.

Vlad Mihalcea, fostul jucător de la FCSB, a distrus vestiarul după ce a luat cartonaș roșu

, iar la ultimul meci au ieșit scântei. Bucovinenii s-au impus cu scorul de 3-1. În minutul 38 al duelului de pe stadionul Areni, fostul FCSB-ist Vlad Mihalcea a fost trimis la vestiare. Mijlocașul a văzut cartonașul roșu după o intrare periculoasă.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a protestat și a cerut explicații de la arbitru, însă decizia a fost deja luată. Sucevenii au profitat din plin de superioritatea numerică și s-au impus cu scorul de 3-1. Bătălia pentru un loc la baraj este una strânsă. Sporting Liești este pe primul loc, urmată de Șoimii Gura Humorului. Formația de pe Areni e pe locul 3, cu doar un punct în minus, mai precis 13, iar KSE Târgu Secuiesc ocupă locul 4, cu 11 puncte.

După eliminare, Vlad Mihalcea a luat-o razna. Fotbalistul a ieșit nervos de pe suprafața de joc și a făcut dezastru la vestiare. Fostul mijlocaș de la FCSB a spart tot, iar pagubele sunt vizibile. Pe social media au apărut primele imagini de la locul faptei. Mihalcea nu a avut milă de nimic și, cel mai probabil, va fi sancționat drastic.

ADVERTISEMENT

Vlad Mihalcea a văzut negru în fața ochilor, iar chiuvetele din vestiarul Cetății Suceava au avut serios de suferit. Mijlocașul a dat cu pumnii și picioarele până au rămas doar cioburi. Rămâne de văzut acum ce sancțiuni va primi atât din partea clubului la care este legitimat, KSE Târgu Secuiesc, cât și de la comisii.

ADVERTISEMENT

Nimic n-a scăpat! A intrat la vestiare și a făcut ravagii. Video: Breabăn Leonard

Vlad Mihalcea a fost adus de Mirel Rădoi la FCSB. Gigi Becali i-a pus o clauză de 50 de milioane de euro

Gigi Becali îl transfera în 2015 de la FC Brașov, pe vremea când avea doar 16 ani. Debutul și l-a făcut chiar în acel sezon, în luna iulie, într-un meci de campionat, în deplasare cu Pandurii. Atunci a intrat pe teren în minutul 76, în locul lui Adi Popa. Mirel Rădoi a fost cel care l-a promovat la seniori.

ADVERTISEMENT

În total, a jucat 6 meciuri pentru actuala campioană a României. Gigi Becali îl vedea drept un fotbalist pe care ar putea scoate bani serioși și în contract îi pusese o clauză de reziliere halucinantă: 50 de milioane de euro. Până la urmă, Mihalcea a plecat gratis la Academica Clinceni în 2018.