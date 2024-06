a, cu care a câștigat și Europa League, însă fotbalistul putea avea un traseu incredibil În luna martie, selecționerul Italiei Luciano Spalletti nu l-a mai convocat pe Scamaca în lotul reprezentativei din cauza obsesiei fotbalistului pentru jocurile video.

Fotbalistul putea rata EURO 2024 din cauza PlayStation: „Antrenorul m-a făcut leneș și asta m-a motivat!”

„Dacă cineva vrea să-și piardă timpul, este alegerea lui. Dar în această situație nu mai vii la echipa mea națională”, a spus Spalletti, după ce a observat că mai mulți fotbaliști au stat treji în noaptea de dinaintea meciului decisiv pentru calificarea la EURO 2024 împotriva Ucrainei, în noiembrie, când italienii au remizat 0-0, rezultat perfect pentru calificare.

„Ar fi fost același lucru și dacă s-ar fi uitat la un serial TV. Este o dependență și nu e bine pentru că nu te lasă să te odihnești”, a mai spus Spalletti.

Cum a scăpat Scamacca de dependența de PlayStation!

Deși selecționerul nu i-a menționat numele, Scamacca s-a simțit cu musca pe căciulă și a renunțat la dependența de jocuri video. Astfel, fotbalistul a fost luat în lotul Italiei pentru Campionatul European din Germania.

„Sper să aduc pozitivitate și să marchez. Dacă sunt aici, este mulțumită lui Gasperini, care anul acesta m-a ajutat și a reușit să atingă coarda potrivită pentru ca lucrurile să treacă la următorul nivel. Îi datorez mult!

N-am fost în SUA cu naţionala în martie şi am meritat să nu fiu convocat. Spalletti m-a motivat când a spus despre mine că sunt leneș. Voi încerca să ajut echipa. Ceea ce contează este să câștigi, să marchezi sau să oferi pase decisive”, a spus Scamacca

„Jucătorii buni sunt sub presiune. Dacă așa stau lucrurile, prefer să fiu presat mereu. Anul trecut nu a fost atât de bun din cauza accidentării la menisc. Apoi, am intrat în ritm și am jucat constant. Fiecare zi este o luptă”, a adăugat Scamacca.

Gianluca Scamacca va purta tricoul cu numărul 9 în naționala Italiei la EURO 2024. pentru acest turneu final și este văzut ca un candidat principal la titlul de golgheter al Italiei la Campionatul European, primind o cotă de 4,50 la

Italia este în Grupa B la EURO 2024 cu Albania, Spania și Croația. Primul meci este cel cu Albania, sâmbătă, de la 22:00. Apoi urmează derby-ul grupei, joi, de la 22:00, iar în ultima etapă naționala lui Scamacca întâlnește Croația, pe 24 iunie, de la ora 22:00.

