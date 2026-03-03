Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului! Victima e la terapie intensivă

ADVERTISEMENT

Probleme pentru Kader Keita (25 de ani). Potrivit colegilor de la , a fost implicat într-un accident rutier. Ivorianul ar fi fugit de la locul faptei, după ce a lovit o femeie, care a ajuns la terapie intensivă.

Kader Keita, la Poliție după ce a provocat un accident rutier! Rapidistul a lovit o femeie și a fugit de la locul faptei

Conform sursei menționate anterior, Kader Keita se afla la volanul mașinii sale și a lovit o femeie în vârstă de 68 de ani. Accidentul s-a produs în jurul orei 05:50 dimineața, pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina. Fotbalistul de la Rapid a ajuns la Poliție, după ce, inițial,

ADVERTISEMENT

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată cu ambulanța la spital. În acest moment, femeia se află la terapie intensivă, la Spitalul Clinic de Urgență București.

Keita a fost la antrenamentul Rapidului după accident

Potrivit , Kader Keita a participat la antrenamentul de seară al Rapidului, de marți, 3 martie, dar fără să informeze pe cineva despre accidentul petrecut dimineață. După ședința de pregătire, mijlocașul ivorian ar fi mers acasă, de unde a fost săltat de Poliție.

ADVERTISEMENT

Agenții au verificat mașina rapidistului, pe care l-au dus apoi la INML pentru a îi lua probe de sânge. În prezent, Keita s-ar afla la sediul Brigăzii Rutiere pentru declarații.

ADVERTISEMENT

Ce riscă Kader Keita

Din cauza acestui eveniment, Kader Keita poate avea probleme serioase cu legea. Deoarece nu a anunțat Poliția pentru accidentul provocat în dimineața zilei de marți, 3 martie, mijlocașul ivorian s-ar putea alege cu o condamnare de la 2 la 7 ani.

Cine e Kader Keita

Kader Keita joacă în România din anul 2024, când CFR Cluj l-a cumpărat cu 120.000 de euro de la Sivasspor. După doar un an în Gruia, Rapid a plătit 200.000 de euro pentru un împrumut pe șase luni.

ADVERTISEMENT

Prestațiile solide i-au convins pe șefii din Grant să-l transfere definitiv pe Keita, pentru care au achitat încă 100.000 de euro în vara lui 2025. Înainte să ajungă în SuperLiga, Kader Keita a mai jucat la Ajaccio, Lille, Westerlo, Sion și Sivasspor.