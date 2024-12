Fotbalistul Rapidului, dezvăluiri incredibile: ”Mănânc de toate și nu mă îngraș deloc”. Ce sfat a primit de la nutriționist: ”Prietenii au ciudă pe mine”

Organismul lui Alexandru Pașcanu (26 de ani) are o trăsătură care îl face pe fundașul central să fie invidiat de prietenii săi și de coechipierii de la Rapid. Stoperul a spus la ”Suflet de rapidist” pentru FANATIK că nu poate să se îngrașe.

Alexandru Pașcanu, invidiat de coechipierii săi de la Rapid

Pașcanu a dezvăluit într-un dialog deschis cu Robert Niță că în această vară a încercat să crească în greutate. Deși a consumat inclusiv alimente nesănătoase, stoperul nu a putut să pună un kilogram în plus.

ADVERTISEMENT

Pașcanu a explicat însă că deficitul de țesut adipos cu care se confruntă poate fi problematic pentru un fotbalist profesionist. Din cauza kilogramelor în minus, șansele ca el să se accidenteze cresc considerabil.

Inclusiv nutriționista cu care a colaborat anul trecut l-a avertizat cu privire la acest aspect. Fotbalistului i-a fost recomandat

ADVERTISEMENT

”Nu am problema asta. Nu m-am întors niciodată la pregătire cu kilograme în plus. Colegii și prietenii mă cunosc și cred că au o ciudă pe mine. Chiar vara aceasta am încercat, am sperat să mă întorc cu câteva kilograme în plus.

Anul trecut m-a omorât nutriționista pe care o aveam. Mi-a spus să mănânc mai mult pentru că am stratul de grăsime mult prea mic și există mai mare riscul să mă accidentez.

ADVERTISEMENT

Pașcanu: ”Am mâncat numai prostii și nu am făcut o zi de antrenamente”

Vara aceasta am zis că mă întorc cu kilograme în plus și cu țesutul adipos ca lumea. Și m-am întors la Ponferradina după împrumutul de la Gijon. Eram la fel. Am mâncat numai prostii și nu am făcut o zi de antrenamente. Și eram la fel!

Cred că a fost pentru prima dată când nu am făcut o zi de pregătire. După aceea am avut vreo nouă, zece zile de pregătire cu Ponferradina și după vreo săptămână cu Rapidul.

ADVERTISEMENT

După aceea am intrat cu Sepsi. Am intrat ok și nu am avut nicio problemă. Am avut un coleg de la Ponferradina care, dacă nu era atent la ce mânca, se făcea cât un porc. Sunt tot felul de corpuri până la urmă”, a dezvăluit Alexandru Pașcanu, la , pentru FANATIK.

Alex Pașcanu, lecție de dietă în direct