Răzvan Onea are până în prezent 65 de apariții în , iar până să se accidenteze, era unul dintre titularii incontestabili . Acesta a mai jucat în cariera sa pentru CS Afumați și Poli Iași.

Fotbalistul Rapidului s-a gândit la retragerea din fotbal! Ce l-a împins la această decizie: „A fost prima mea cumpănă. Mă duceam să muncesc cu tata”

În vârstă de 26 de ani, Răzvan Onea este unul dintre cei mai iubiți fotbaliști ai , el reușind să se impună rapid în echipa de start a formației giuleștene. Format la LPS Satu Mare, aceste evoluează pe postul de fundaș dreapta. Recent, Onea a suferit o accidentare care l-a ținut destul de mult timp departe de gazon.

El a jucat un singur meci în acest sezon pentru , cel care l-a înlocuit pe Neil Lennon, dar în sezoanele precedente a fost om de bază în Giulești.

Răzvan Onea a fost invitatul lui Robert Niță la emisiunea „Suflet de rapidist”, iar fotbalistul de la Rapid a dezvăluit ce probleme a întâmpinat în perioada când a jucat pentru Poli Iași și cum a fost posibil transferul său în Giulești.

„Jucam constant la liga a doua, meci de meci titular, nu am fost schimbat decât dacă am fost suspendat. M-am dus la liga a treia cu Afumați, am jucat și acolo un sezon, am fost cu Rapid în serie, am făcut 1-1 și 0-0 cu ei și după ce am stat un an la liga a treia, atunci am zis că nu mai pot să continui aici. Fie renunț de tot, fie joc la un nivel mai mare.

De la liga a treia e greu să faci pasul la Liga 1. Am găsit înțelegere la cei de acolo, care mi-au dat voie să plec la Iași. Asta a fost prima cumpănă. Am avut două momente care au hotărât încotro să o iau. După ce am ajuns la Iași, în primul sezon nu am prea jucat, am jucat cu domnul Teja puțin, apoi cu Rednic puțin spre deloc și după a venit Pancu, cu care am jucat tot sezonul.

După aceea iar ne-am dus la liga a doua, atunci a fost iar un moment decisiv pentru că în iarnă a fost dorința mea să plec, cei de la Iași nu au vrut să mă lase, Rapid m-a vrut în vară și nu m-au lăsat să plec. Nu a fost suma corectă în opinia lor.

E greu (n. r. refuzul clubului de care aparții să te lase să pleci la mai bine) pentru că cei care au trecut prin fotbal știu că trenul poate să oprească în gară o dată. Dacă nu te-ai urcat în el atunci, s-ar putea să nu mai vină șansa, că poate dacă mai rămâneam 6 luni la liga a doua nu promovam cu Iașiul și rămâneam încă un an la liga a doua, mă cufundam, nu mai eram U21..”, a spus Răzvan Onea la „Suflet de rapidist”.

Răzvan Onea: „Am venit la București să joc fotbal, să îmi câștig existența”

100.000 de euro a plătit Rapid pentru transferul lui Răzvan Onea, iar acesta a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive în 65 de apariții pentru giuleșteni. În prezent, el este evaluat la 450.000 de euro conform Transfermarkt.

„Atunci am vorbit și cu părinții și le-am spus că dacă eu nu plec în iarna asta, îmi pun ghetele în cui și mă apuc de altceva. Tata a sunat la Iași și a zis că noi am hotărât ca familie, împreună cu Răzvan, că dacă nu îl lăsați să plece acum își încheie cariera și rămâne suspendat cât mai are contract și vine acasă.

Am găsit înțelegere până la urmă la Iași, le mulțumesc că m-au înțeles, mai aveam doi ani de contract și am găsit înțelegere și la Rapid și într-un final am ajuns în iarnă aici. Cred că educația primează și când ai trasată așa o linie pe care vrei să mergi și știi care e obiectivul tău în viață, nu poate să te fure nimic.

Am venit la București să joc fotbal, să îmi câștig existența, să fac performanță la Rapid, nu am venit să fac altceva. Dacă ești din Ilfov sau București și la 19 ani joci la liga a treia e ok, dar eu eram tocmai din Baia Mare, unde puteam să joc și acolo la liga a treia. Nu cheltuiam banii pe care îi cheltuiam în București, stând acasă. Punându-le în balanță am zis că dacă tot nu pot să progresez aici, mă duc la Baia Mare, câștig un ban, mai fac și altceva pe lângă și iau viața de la capăt. Munceam cu tata la firma lui și câștigam împreună ce era de câștigat”, a declarat Răzvan Onea la „Suflet de rapidist”.

