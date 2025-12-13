Fotbalistul revelație ar putea pleca din SuperLiga! Antrenorul și președintele au intrat la discuții: „A venit o ofertă”

ADVERTISEMENT

În vârstă de 24 de ani, Caio s-a impus, în doar câteva luni, la FC Argeș. A devenit unul dintre cei mai atractivi jucători atât pe plan intern, cât și în străinătate. Extrema are un sezon excelent cu alb-violeții, iar evoluțiile sale nu au trecut neobservate. Bogdan Andone, antrenorul clubului din Trivale, a anunțat că fotbalistul ar putea pleca, în iarnă, din SuperLiga.

Cine l-a sunat pe Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, pentru Caio

, la Mioveni, iar Bogdan Andone a dezvăluit, la finalul jocului, că jucătorul revelație al echipei sale, Caio, a devenit o țintă pentru echipele din străinătate. Pe numele său a venit, deja, o ofertă, dar nu din România.

“Pentru Caio a venit și săptămâna trecută o ofertă, dar nu din țară. Am discutat cu Dani Coman puțin despre această situație, vom vedea și săptămâna viitoare. Nu e din România oferta. M-a contactat cineva, sincer, și din Cipru, dar nu de la un club anume. Un fost președinte de club, un agent de jucători în momentul de față. Dar oferta nu a venit din Cipru”, a spus Bogdan Andone, la flash-interviul de după partida cu FC Botoșani.

, în vară. Tot atunci, . În acest sezon, în 21 de meciuri pentru alb-violeți, a marcat trei goluri și a reușit trei assist-uri.

Ce spune Bogdan Andone despre alte posibile plecări de la FC Argeș

În continuare, Bogdan Andone a recunoscut că sunt șanse mari ca nu doar Caio să plece de la FC Argeș în iarnă. Și-ar dori să rămână cu actualul lor cel puțin până la vară, dar spune că dacă acest lucru nu va fi posibil atunci va găsi soluțiile optime.

“(n.r. există posibilitatea să plece jucători de la FC Argeș în iarnă?) Șanse există. E posibil ca mai mulți jucători să plece. Dar eu, sincer, îmi doresc să rămână, tot lotul. Dacă va veni vreo ofertă importantă sau foarte bună pentru club, e clar că nu pot să mă opun. O să încercăm să găsim alte soluții”, a mai spus Bogdan Andone.