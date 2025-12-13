Sport

Fotbalistul revelație ar putea pleca din SuperLiga! Antrenorul și președintele au intrat la discuții: „A venit o ofertă”

Caio Ferreira Martins ar putea pleca din SuperLiga în perioada de marcato din iarnă. Bogdan Andone și Dani Coman au intrat, deja, la tratative. Cine l-a sunat, de fapt, pe antrenorul lui FC Argeș.
Răzvan Scarlat
13.12.2025 | 20:10
Fotbalistul revelatie ar putea pleca din SuperLiga Antrenorul si presedintele au intrat la discutii A venit o oferta
ULTIMA ORĂ
Caio, într-un duel cu Lixandru, pe durata partidei FCSB - FC Argeș. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

În vârstă de 24 de ani, Caio s-a impus, în doar câteva luni, la FC Argeș. A devenit unul dintre cei mai atractivi jucători atât pe plan intern, cât și în străinătate. Extrema are un sezon excelent cu alb-violeții, iar evoluțiile sale nu au trecut neobservate. Bogdan Andone, antrenorul clubului din Trivale, a anunțat că fotbalistul ar putea pleca, în iarnă, din SuperLiga.

Cine l-a sunat pe Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, pentru Caio

FC Argeș și FC Botoșani au remizat, scor 0-0, la Mioveni, iar Bogdan Andone a dezvăluit, la finalul jocului, că jucătorul revelație al echipei sale, Caio, a devenit o țintă pentru echipele din străinătate. Pe numele său a venit, deja, o ofertă, dar nu din România.

ADVERTISEMENT

Pentru Caio a venit și săptămâna trecută o ofertă, dar nu din țară. Am discutat cu Dani Coman puțin despre această situație, vom vedea și săptămâna viitoare. Nu e din România oferta. M-a contactat cineva, sincer, și din Cipru, dar nu de la un club anume. Un fost președinte de club, un agent de jucători în momentul de față. Dar oferta nu a venit din Cipru”, a spus Bogdan Andone, la flash-interviul de după partida cu FC Botoșani.

Brazilianul Caio Ferreira a fost adus gratis la FC Argeș, în vară. Tot atunci, fotbalistul a mai fost dorit și de Dinamo. În acest sezon, în 21 de meciuri pentru alb-violeți, a marcat trei goluri și a reușit trei assist-uri.

ADVERTISEMENT
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Digi24.ro
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump

Ce spune Bogdan Andone despre alte posibile plecări de la FC Argeș

În continuare, Bogdan Andone a recunoscut că sunt șanse mari ca nu doar Caio să plece de la FC Argeș în iarnă. Și-ar dori să rămână cu actualul lor cel puțin până la vară, dar spune că dacă acest lucru nu va fi posibil atunci va găsi soluțiile optime.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani

(n.r. există posibilitatea să plece jucători de la FC Argeș în iarnă?) Șanse există. E posibil ca mai mulți jucători să plece. Dar eu, sincer, îmi doresc să rămână, tot lotul. Dacă va veni vreo ofertă importantă sau foarte bună pentru club, e clar că nu pot să mă opun. O să încercăm să găsim alte soluții”, a mai spus Bogdan Andone.

Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB!...
Fanatik
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
Cum a reacționat presa din Olanda, după ce fanii lui Feyenoord au distrus...
Fanatik
Cum a reacționat presa din Olanda, după ce fanii lui Feyenoord au distrus un apartament în București: „Ar putea avea consecințe legale”
Filipe Coelho trage un semnal de alarmă înainte de ciocnirea cu Dorinel Munteanu...
Fanatik
Filipe Coelho trage un semnal de alarmă înainte de ciocnirea cu Dorinel Munteanu în Hermannstadt – U Craiova: „Le-am transmis asta jucătorilor!“
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cutremurător! Fostul căpitan din SuperLiga a ajuns să cerșească pe străzi: 'Îl știam...
iamsport.ro
Cutremurător! Fostul căpitan din SuperLiga a ajuns să cerșească pe străzi: 'Îl știam cu bani. A ajuns boschetar, mi-a cerut un leu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!