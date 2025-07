Fotbalistul revelaţie din SuperLiga a ajuns gratis la FC Argeş: “Urmărim 100 de jucători pe zi!” Câţi bani costă transferul

Deși piteștenii au pierdut, jocul acestora nu a arătat deloc rău. Caio Ferreira, adus în această vară, a fost unul dintre jucătorii care s-au remarcat. Ce a spus președintele Dani Coman despre tânărul brazilian.

Revelația de la FC Argeș. Transferul cu care piteștenii vor să dea lovitura

După 2 sezoane petrecute în eșalonul secund, FC Argeș a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc și are ambiții mari. Echipa pregătită de Bogdan Andone a debutat în noua stagiune cu un eșec, dar nu se poate spune că a dezamăgit total.

Președintele Dani Coman, , a vorbit în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre Caio Ferreira, brazilianul adus în această vară liber de contract. Oficialul echipei a explicat cum a fost posibil transferul, dar ți ce așteptări sunt de la fotbalist.

„Astăzi mă uitam la antrenament și vorbeam cu Bogdan Andone. Mi-a spus că de mult timp nu a mai văzut un jucător cu o asemenea explozie și cu calitatea pe care o are. Cel mai important este că nu este individualist, este de grup.

A fost imediat adoptat de ceilalți, toți îl iubesc. Sper să aibă rezultate bune și să ne bucurăm de el, iar ulterior, pentru că avem nevoie, să îl vindem.

Am văzut în vara asta peste 300 de jucători, sunt 50-100 de agenți care îmi trimit în fiecare zi jucători de fotbal pe telefon. Avem un băiat la club care stă 8-10 ore pe zi și se uită la jucători. Ne-a plăcut foarte mult, chiar dacă a jucat în Moldova, la Bălți.

„I-am dat salariu și l-am luat fără niciun ban. Acum sperăm să îl vindem pe bani mulți”

Primul lucru pe care l-am văzut la el a fost explozia pe care o are. Apoi, văzând că ține mingea la picior, am văzut că are stilul brazilian, tehnică bună, viteză. Este un tip rar de jucător.

N-am dat niciun ban pe el, suntem un club mic. L-am luat gratis, un salariu normal, am discutat și i-am explicat cum stă treaba. Cel mai mare salariu la noi este 8.000 de euro. Nu putem oferi nici agenților mai mult. I-am dat salariu și l-am luat fără niciun ban. Acum sperăm să îl vindem pe bani mulți”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

400.000 de euro este cota de piață a lui Caio Ferreira

12 goluri a marcat în 24 de meciuri la FC Bălți