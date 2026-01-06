Fotbalistul revelație a părăsit SuperLiga! Clubul i-a anunțat viitoarea destinație: „A luat bani la semnătură cât într-un an”

ADVERTISEMENT

FC Argeș este surpriza plăcută din acest sezon. Deși se află în poziția de nou-promovată, formația din Pitești a reușit să acumuleze 34 de puncte și să termine astfel anul calendaristic pe locul 5 în SuperLiga. Forma bună a „alb-violeților” l-a propulsat pe un fotbalist la o echipă importantă.

Caio Ferreira, vândut de FC Argeș

Caio Ferreira este unul dintre cei mai talentați fotbaliști străini care au evoluat în România în ultimele stagiuni. Deși sezonul competițional a marcat debutul său în SuperLiga, mijlocașul a impresionat constant.

, campioana en-titre a Letoniei. , club care îi urează mult succes pe viitor lui Caio Ferreira.

„FC Argeș anunță oficial transferul definitiv al jucătorului brazilian Caio Martins la formația FC Riga, campioana en-titre a Letoniei. Pe lângă suma de transfer obținută, FC Argeș păstrează un procent dintr-un eventual viitor transfer al brazilianului.

În perioada petrecută la Pitești, Caio a evoluat în 21 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 3 pase decisive. Îți mulțumim și îți dorim mult succes în noua ta aventură din Letonia, Caio! Obrigado e muito sucesso!”, s-a arătat în comunicatul emis de FC Argeș.

Ce a spus Dani Coman despre transferul lui Caio

Dani Coman a confirmat transferul lui Caio Ferreira la FC Riga și a transmis că a fost dorința jucătorului de a pleca. Președintele de la FC Argeș a expus că fotbalistul brazilian a încasat doar la semnătură salariul echivalent pe un an.

„Caio a fost vândut la Riga. A fost cea mai bună ofertă pe care am primit-o. Trebuie să înclinăm balanța financiară a clubului. A luat bani la semnătură cât câștiga într-un an de zile la FC Argeș. Și-a exprimat dorința să plece și era logic să ne gândim și la dorința viitorului. L-am luat gratis și am făcut profit excelent cu el.

Nu ne doream să plece, dar în condițiile astea era imposibil să-l mai ținem. Îi mulțumim pentru tot ce-a făcut la Pitești și îi dorim succes”, a declarat Dani Coman, conform .

Potrivit sursei amintite mai sus, FC Argeș a primit 700.000 de euro, plus procente dintr-un viitor transfer. Totodată, salariul lunar al lui Caio la FC Riga va fi de 20.000 euro, iar la semnătură a încasat alți 50.000 euro.

Știre în curs de actualizare