Fotbalistul revelație a părăsit SuperLiga! Clubul i-a anunțat viitoarea destinație: „A luat bani la semnătură cât într-un an”

Jucătorul revelație părăsește SuperLiga după jumătate de sezon. Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a oferit anunțul ce îi va întrista pe suporterii piteșteni.
Iulian Stoica
06.01.2026 | 15:12
Fotbalistul revelație a părăsit SuperLiga. Sursă foto: sportpictures
FC Argeș este surpriza plăcută din acest sezon. Deși se află în poziția de nou-promovată, formația din Pitești a reușit să acumuleze 34 de puncte și să termine astfel anul calendaristic pe locul 5 în SuperLiga. Forma bună a „alb-violeților” l-a propulsat pe un fotbalist la o echipă importantă.

Caio Ferreira, vândut de FC Argeș

Caio Ferreira este unul dintre cei mai talentați fotbaliști străini care au evoluat în România în ultimele stagiuni. Deși sezonul competițional a marcat debutul său în SuperLiga, mijlocașul a impresionat constant.

Evoluțiile sale l-au propulsat către un transfer la FC Riga, campioana en-titre a Letoniei. Anunțul a fost oferit chiar de FC Argeș, club care îi urează mult succes pe viitor lui Caio Ferreira.

„FC Argeș anunță oficial transferul definitiv al jucătorului brazilian Caio Martins la formația FC Riga, campioana en-titre a Letoniei. Pe lângă suma de transfer obținută, FC Argeș păstrează un procent dintr-un eventual viitor transfer al brazilianului.

În perioada petrecută la Pitești, Caio a evoluat în 21 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 3 pase decisive. Îți mulțumim și îți dorim mult succes în noua ta aventură din Letonia, Caio! Obrigado e muito sucesso!”, s-a arătat în comunicatul emis de FC Argeș.

Ce a spus Dani Coman despre transferul lui Caio

Dani Coman a confirmat transferul lui Caio Ferreira la FC Riga și a transmis că a fost dorința jucătorului de a pleca. Președintele de la FC Argeș a expus că fotbalistul brazilian a încasat doar la semnătură salariul echivalent pe un an.

„Caio a fost vândut la Riga. A fost cea mai bună ofertă pe care am primit-o. Trebuie să înclinăm balanța financiară a clubului. A luat bani la semnătură cât câștiga într-un an de zile la FC Argeș. Și-a exprimat dorința să plece și era logic să ne gândim și la dorința viitorului. L-am luat gratis și am făcut profit excelent cu el.

Nu ne doream să plece, dar în condițiile astea era imposibil să-l mai ținem. Îi mulțumim pentru tot ce-a făcut la Pitești și îi dorim succes”, a declarat Dani Coman, conform GSP.ro.

Potrivit sursei amintite mai sus, FC Argeș a primit 700.000 de euro, plus procente dintr-un viitor transfer. Totodată, salariul lunar al lui Caio la FC Riga va fi de 20.000 euro, iar la semnătură a încasat alți 50.000 euro.

Știre în curs de actualizare

