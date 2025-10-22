Fotbalistul român a făcut un accident grav după ce s-a urcat băut la volan!

Căpitanul echipei din liga a treia din România, Cetatea Suceava, Marian Ilie, aflat sub influența alcoolului, a produs un accident în urmă cu câteva zile, chiar în centrul orașului. Polițiștii au întocmit un dosar penal.
Conform publicației locale stirisuceava.net, accidentul s-a produs în noaptea de duminică, 12 octombrie. Fotbalistul s-a urcat la volanul vehiculului său, un Audi Q3, și s-a izbit frontal într-un stâlp.
Marian Ilie, căpitanul echipei Cetatea Suceava, a pierdut controlul mașinii în jurul orei 04:16. Impactul a fost unul violent. Mașina a suferit avarii, iar la fața locului a ajuns un echipaj de poliție.
Fotbalistul a fost supus unui control cu etilotestul, iar rezultatul a fost de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Marian Ilie a fost imediat transportat la spital, unde i s-au prelevat probe biologice. De asemenea, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.
Conform legislației din România, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului constituie infracțiune și se pedepsește sever. Marian Ilie se poate confrunta cu dosar penal, amendă și suspendarea permisului de conducere.
În cazul în care alcoolemia depășește limita legală, 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau 0,80 g/l alcool pur în sânge și există pericol pentru viața altor persoane, pedeapsa poate include și închisoarea de la 1 la 5 ani, conform Codului Penal. Instanța va lua în considerare circumstanțele accidentului și eventualele daune produse.