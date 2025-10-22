Fotbalistul român a făcut un accident grav după ce s-a urcat băut la volan!

ADVERTISEMENT

Căpitanul echipei din liga a treia din România, Cetatea Suceava, Marian Ilie, aflat sub influența alcoolului, a produs un accident în urmă cu câteva zile, chiar în centrul orașului. Polițiștii au întocmit un dosar penal.

Căpitanul unei echipe din România s-a urcat beat la volan și a făcut accident!

Conform publicației locale accidentul s-a produs în noaptea de duminică, 12 octombrie. Fotbalistul s-a urcat la volanul vehiculului său, un Audi Q3, și s-a izbit frontal într-un stâlp.

Marian Ilie, căpitanul , a pierdut controlul mașinii în jurul orei 04:16. Impactul a fost unul violent. Mașina a suferit avarii, iar la fața locului a ajuns un echipaj de poliție.

Dosar penal pentru Marian Ilie, fotbalistul Cetății Suceava

Fotbalistul a fost supus unui , iar rezultatul a fost de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Marian Ilie a fost imediat transportat la spital, unde i s-au prelevat probe biologice. De asemenea, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Ce riscă fotbalistul

Conform legislației din România, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului constituie infracțiune și se pedepsește sever. Marian Ilie se poate confrunta cu dosar penal, amendă și suspendarea permisului de conducere.

În cazul în care alcoolemia depășește limita legală, 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau 0,80 g/l alcool pur în sânge și există pericol pentru viața altor persoane, pedeapsa poate include și închisoarea de la 1 la 5 ani, conform Codului Penal. Instanța va lua în considerare circumstanțele accidentului și eventualele daune produse.