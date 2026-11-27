Mijlocașul Ryan Eugen Rusu, născut în 2009, se află în academia „rossonerilor”, iar în actualul sezon a evoluat pentru echipa Under 18. Acesta a bifat opt apariții la nivelul formației de juniori, iar semnarea contractului profesionist reprezintă un pas important în parcursul său la clubul de pe San Siro.
AC Milan a oficializat înțelegerea cu Ryan Eugen Rusu, care va face parte din proiectul Milan Futuro, echipa secundă a clubului, ce evoluează în Serie D, al patrulea eșalon al fotbalului italian. Astfel, tânărul mijlocaș va avea oportunitatea de a face pasul către fotbalul senior, într-un mediu în care clubul încearcă să pregătească următoarea generație de jucători pentru prima echipă.
Ryan Rusu este un mijlocaș versatil, capabil să evolueze atât în roluri centrale, cât și mai avansat, în spatele atacanților. În academia lui AC Milan a fost utilizat inclusiv ca mijlocaș box-to-box, dar și în poziții mai apropiate de zona ofensivă
”AC Milan poate confirma că Ryan Eugen Rusu a semnat primul său contract profesionist. Mijlocașul, născut în 2009, va face parte din proiectul Milan Futuro, o inițiativă dedicată cultivării și dezvoltării tinerelor talente”, a anunțat AC Milan pe site-ul oficial.
Tânărul fotbalist a avut evoluții bune și în tricoul reprezentativelor de juniori ale României. În octombrie 2025, acesta a reușit să înscrie de două ori în partida cu Azerbaidjan U17, câștigată de „tricolori” cu 5-1, în preliminariile Campionatului European.
Ryan Rusu a punctat în minutele 77 și 90+2, contribuind la victoria care a asigurat României locul secund în grupă și calificarea în faza următoare a competiției. În acea serie, reprezentativa pregătită de Mircea Diaconescu remizase cu Israel și Franța, ambele partide încheiate cu scorul de 1-1.
La nivel de club, sezonul precedent a fost unul productiv pentru mijlocaș. Ryan Rusu a înscris șase goluri în 17 partide disputate pentru formația Under 17 a lui AC Milan, iar acum a primit un nou vot de încredere din partea clubului italian, prin semnarea primului contract profesionist.