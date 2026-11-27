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Mijlocașul Ryan Eugen Rusu, născut în 2009, se află în academia „rossonerilor”, iar în actualul sezon a evoluat pentru echipa Under 18. Acesta a bifat opt apariții la nivelul formației de juniori, iar semnarea contractului profesionist reprezintă un pas important în parcursul său la clubul de pe San Siro.

Ryan Rusu a semnat primul contract profesionist cu AC Milan

AC Milan a oficializat înțelegerea cu Ryan Eugen Rusu, care va face parte din proiectul Milan Futuro, echipa secundă a clubului, ce evoluează în Serie D, al patrulea eșalon al fotbalului italian. Astfel, tânărul mijlocaș va avea oportunitatea de a face pasul către fotbalul senior, într-un mediu în care clubul încearcă să pregătească următoarea generație de jucători pentru prima echipă.

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, capabil să evolueze atât în roluri centrale, cât și mai avansat, în spatele atacanților. În academia lui AC Milan a fost utilizat inclusiv ca mijlocaș box-to-box, dar și în poziții mai apropiate de zona ofensivă

”AC Milan poate confirma că Ryan Eugen Rusu a semnat primul său contract profesionist. Mijlocașul, născut în 2009, va face parte din proiectul Milan Futuro, o inițiativă dedicată cultivării și dezvoltării tinerelor talente”, a anunțat AC Milan pe site-ul oficial.

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Ryan Rusu a impresionat și la naționala României

Tânărul fotbalist a avut evoluții bune și în tricoul reprezentativelor de juniori ale României. În octombrie 2025, acesta a reușit să înscrie de două ori în partida cu Azerbaidjan U17, câștigată de „tricolori” cu 5-1, în preliminariile Campionatului European.

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, contribuind la victoria care a asigurat României locul secund în grupă și calificarea în faza următoare a competiției. În acea serie, reprezentativa pregătită de Mircea Diaconescu remizase cu Israel și Franța, ambele partide încheiate cu scorul de 1-1.

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La nivel de club, sezonul precedent a fost unul productiv pentru mijlocaș. Ryan Rusu a înscris șase goluri în 17 partide disputate pentru formația Under 17 a lui AC Milan, iar acum a primit un nou vot de încredere din partea clubului italian, prin semnarea primului contract profesionist.