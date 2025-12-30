Fotbalistul român „adorat” de chinezi! Gestul uluitor al asiaticilor pentru a-și arăta aprecierea. Foto

ADVERTISEMENT

Alexandru Ioniță evoluează din februarie 2024 pentru formația chineză Yunnan Yukun, care a plătit 50.000 de euro Rapidului în schimbul său. Fotbalistul de 31 de ani a avut evoluții impresionante în China, iar fanii i-au dedicat o pictură murală pe una dintre clădirile din oraș.

Fotbalistul român i-a cucerit pe chinezi! Gest fabulos al suporterilor

În primul său sezon la Yunnan Yukun, Alex Ioniță a marcat de 8 ori și a oferit 12 pase decisive, având o mare contribuție la promovarea echipei în prima ligă. Sezonul 2025 a fost primul la acest nivel pentru echipa înființată în 2021. Yunnan Yukun a încheiat stagiunea pe locul 8 (din 16) în Superliga Chinei, departe de emoțiile retrogradării.

În prima divizie, a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 4 pase decisive în 25 de partide. Fanii lui Yunnan Yukun au fost impresionați de realizările pe care fotbalistul român le-a avut în cei doi ani petrecuți la echipă, iar aceștia i-au dedicat lui Ioniță o pictură murală pe una dintre clădirile din oraș. Contractul lui Ioniță cu formația chineză expiră în decembrie 2027.

La ce echipe a evoluat Alex Ioniță în România

Născut la București, Alexandru Ioniță s-a format în academia Rapidului și a debutat la nivel de seniori pentru formația giuleșteană în 2011, la vârsta de 16 ani. În 2014, fotbalistul semna cu Astra Giurgiu, alături de care avea să câștige primele trofee din carieră: un titlu, o Cupă și două Supercupe.

În perioada 2018-2021, acesta a aparținut de CFR Cluj, unde și-a trecut în palmares încă două titluri în Superliga, fiind însă și împrumutat, la Universitatea Craiova și Astra. În 2021, fotbalistul a revenit la Rapid, pentru care a evoluat până la . În total, Alexandru Ioniță a strâns 216 partide în Superliga României, marcând 32 de goluri și oferind 28 de pase decisive. Acesta are și o selecție la echipa națională a României, evoluând pe finalul unei partide cu Kazahstan din 2017.