Sport

Fotbalistul român „adorat” de chinezi! Gestul uluitor al asiaticilor pentru a-și arăta aprecierea. Foto

Un fotbalist român i-a impresionat pe suporterii chinezi prin evoluțiile de pe gazon, iar fanii au depus un efort considerabil pentru a-și arăta aprecierea.
Bogdan Mariș
30.12.2025 | 07:20
Fotbalistul roman adorat de chinezi Gestul uluitor al asiaticilor pentru asi arata aprecierea Foto
ULTIMA ORĂ
Alexandru Ioniță a devenit un idol în China. FOTO: Instagram - @alexionita31
ADVERTISEMENT

Alexandru Ioniță evoluează din februarie 2024 pentru formația chineză Yunnan Yukun, care a plătit 50.000 de euro Rapidului în schimbul său. Fotbalistul de 31 de ani a avut evoluții impresionante în China, iar fanii i-au dedicat o pictură murală pe una dintre clădirile din oraș.

Fotbalistul român i-a cucerit pe chinezi! Gest fabulos al suporterilor

În primul său sezon la Yunnan Yukun, Alex Ioniță a marcat de 8 ori și a oferit 12 pase decisive, având o mare contribuție la promovarea echipei în prima ligă. Sezonul 2025 a fost primul la acest nivel pentru echipa înființată în 2021. Yunnan Yukun a încheiat stagiunea pe locul 8 (din 16) în Superliga Chinei, departe de emoțiile retrogradării.

ADVERTISEMENT

În prima divizie, Alexandru Ioniță a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 4 pase decisive în 25 de partide. Fanii lui Yunnan Yukun au fost impresionați de realizările pe care fotbalistul român le-a avut în cei doi ani petrecuți la echipă, iar aceștia i-au dedicat lui Ioniță o pictură murală pe una dintre clădirile din oraș. Contractul lui Ioniță cu formația chineză expiră în decembrie 2027.

Mural Alex Ioniță
Fanii lui Yunnan Yukun i-au dedicat un mural lui Alex Ioniță. FOTO: Instagram @alexionita31

La ce echipe a evoluat Alex Ioniță în România

Născut la București, Alexandru Ioniță s-a format în academia Rapidului și a debutat la nivel de seniori pentru formația giuleșteană în 2011, la vârsta de 16 ani. În 2014, fotbalistul semna cu Astra Giurgiu, alături de care avea să câștige primele trofee din carieră: un titlu, o Cupă și două Supercupe.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Digi24.ro
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi

În perioada 2018-2021, acesta a aparținut de CFR Cluj, unde și-a trecut în palmares încă două titluri în Superliga, fiind însă și împrumutat, la Universitatea Craiova și Astra. În 2021, fotbalistul a revenit la Rapid, pentru care a evoluat până la transferul în China. În total, Alexandru Ioniță a strâns 216 partide în Superliga României, marcând 32 de goluri și oferind 28 de pase decisive. Acesta are și o selecție la echipa națională a României, evoluând pe finalul unei partide cu Kazahstan din 2017.

ADVERTISEMENT
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în...
Digisport.ro
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Casa campionului NASCAR, cuprinsă de flăcări! Două persoane au fost transportate la spital
Fanatik
Casa campionului NASCAR, cuprinsă de flăcări! Două persoane au fost transportate la spital
Dorit de Dinamo și Rapid, internaționalul român a ales: „E închis. A contat...
Fanatik
Dorit de Dinamo și Rapid, internaționalul român a ales: „E închis. A contat partea financiară”
Gino Iorgulescu anunță un final sumbru în sezonul actual din SuperLiga: „Nu o...
Fanatik
Gino Iorgulescu anunță un final sumbru în sezonul actual din SuperLiga: „Nu o să termine campionatul!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ARDE Bănia! Solicitare pentru Mihai Rotaru: să fie dat afară Toni Petrea
iamsport.ro
ARDE Bănia! Solicitare pentru Mihai Rotaru: să fie dat afară Toni Petrea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!