Fotbalistul român care a dat lovitura în cazino: "Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă"

O sută de mii de euro într-o seară! Cât a câștigat un fost fotbalist român la cazino.
Alex Bodnariu
28.12.2025 | 09:01
Cine este jucătorul care s-a îmbogățit după ce a dat lovitura la cazino. Foto: colaj Fanatik.
Sabin Ilie, unul dintre atacanții români cu meciuri la echipe de top din Europa, a avut și o altă mare pasiune. E cunoscut faptul că, adesea, fostul fotbalist juca la cazino, iar Giovanni Becali, agent FIFA, a povestit un episod fascinant cu fostul său jucător în prim-plan.

Sabin Ilie l-a lăsat fără cuvinte pe Giovanni Becali. Ce a făcut fostul atacant în primele sale zile în Turcia

Sabin Ilie a ajuns în Turcia, în 1997, după un sezon de vis la Steaua. El a semnat cu Fenerbahçe, iar în 1998 ajungea în La Liga, la Valencia, echipă la care a jucat și fratele său, Adrian Ilie. Din păcate pentru el, nu s-a adaptat la fotbalul spaniol.

Sabin Ilie a dat lovitura în primele sale zile în Turcia. A luat premiul cel mare la cazino

Giovanni Becali și-a adus aminte cu plăcere de episoadele cu Sabin Ilie. Fostului mare atacant îi plăcea să își petreacă timpul în cazinouri, iar imediat după ce a ajuns în Turcia, la Fenerbahçe, a câștigat o sumă uriașă la ruletă.

„Cu Sabin am multe povești. El juca la Fenerbahçe. Dădea 3-4 goluri și îl împrumutau. Frate-său făcea ravagii la Valencia. Urma să se joace Campionatul Mondial. Cei care jucau Campionatul Mondial erau lăsați mai mult timp în vacanță. Valencia era calificată în Cupa Intertoto.

Căuta Valencia un atacant și le-am zis că îl am pe Sabin, fratele lui Adi Ilie. Au venit la București, le-am pus caseta. S-au uitat o oră, o oră și un pic. El, cu un an în urmă, a dat 30 de goluri la Steaua. Am zis că vor două milioane pe el. L-au luat, până la urmă.

Cum a ajuns la Fener, a mers la cazino. În prima seară – chintă royală. 100 de mii. Cash. 100 de mii a luat. Cash. A băgat banii cash în geantă. Prima lui seară. Nici la antrenament nu a fost bine. Au sunat alarmele. Ruletă. Chintă royală maximă a fost”, a povestit Giovanni Becali în emisiunea Giovanni Show.

