Sport

Fotbalistul român care a înscris în poarta Italiei și Spaniei a semnat! Anunțul oficial

Anunț important pentru un fotbalist român. Jucătorul s-a înțeles cu clubul și a semnat contractul. Despre cine este vorba. Are 25 de selecți la naționala de seniori.
Alex Bodnariu
22.01.2026 | 21:30
Fotbalistul roman care a inscris in poarta Italiei si Spaniei a semnat Anuntul oficial
ULTIMA ORĂ
Atacantul român a semnat contractul. Anunțul oficial. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Florin Andone, atacantul român cu meciuri jucate în La Liga și Premier League, și-a prelungit contractul cu Atlético Baleares, echipă din liga a patra a Spaniei. Clubul a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.

Florin Andone și-a prelungit contractul cu Atlético Baleares

Atacantul dorit în trecut și de Rapid București va continua astfel cariera în Spania. Deși s-a accidentat grav în luna noiembrie a anului trecut și nu va mai juca până la finalul acestui sezon, Florin Andone și-a prelungit contractul cu gruparea iberică Atlético Baleares.

ADVERTISEMENT

„CD Atlético Baleares anunță prelungirea contractului lui Florin Andone pentru încă un sezon, până în 2026-2027. Căpitanul echipei alb-albastre a fost operat în noiembrie 2025 pentru o ruptură parțială, aproape completă, a tendonului direct al mușchiului drept femural, cu o perioadă de recuperare estimată între patru și cinci luni”, se arată în anunțul oficial al clubului.

Cota lui Florin Andone s-a prăbușit

Florin Andone are 32 de ani și o cotă de piață de aproximativ 200.000 de euro, conform site-urilor de specialitate. Atacantul a adunat 25 de selecții la echipa națională de seniori a României, pentru care a înscris două goluri, unul într-un meci cu Spania și altul în poarta Italiei.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

În urmă cu nu foarte mulți ani, Andone era considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști români. În 2019, cota sa de piață ajunsese la 6 milioane de euro, iar în acel sezon făcea pasul de la Deportivo La Coruña în Premier League, la Brighton.

ADVERTISEMENT
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Digisport.ro
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”

Din acel moment, însă, cariera sa a intrat pe o pantă descendentă. Nu a reușit să se adapteze în fotbalul englez, a suferit numeroase accidentări și a revenit ulterior în Spania, în ligile inferioare. Din 2024, Florin Andone evoluează în liga a patra, la Atlético Baleares, echipă care se luptă pentru promovarea în al treilea eșalon.

Florinel Coman, prima medalie în Qatar după cele două goluri marcate pentru Al...
Fanatik
Florinel Coman, prima medalie în Qatar după cele două goluri marcate pentru Al Gharafa! Video
Oficial! Așa arată primul 11 al FCSB contra lui Dinamo Zagreb. Fanatik a...
Fanatik
Oficial! Așa arată primul 11 al FCSB contra lui Dinamo Zagreb. Fanatik a dezvăluit în exclusivitate echipa de start cu 7 ore înainte de primul fluier. Update
Dinamo Zagreb – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League, etapa 7. Echipele de...
Fanatik
Dinamo Zagreb – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League, etapa 7. Echipele de start
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Nu mai ajunge la FCSB! Jucătorul de la Dinamo, de neatins: 'Nu-i poate...
iamsport.ro
Nu mai ajunge la FCSB! Jucătorul de la Dinamo, de neatins: 'Nu-i poate plăti salariul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!