Fotbalistul român care a înscris în poarta Italiei și Spaniei a semnat! Anunțul oficial

Florin Andone, atacantul român cu meciuri jucate în La Liga și Premier League, și-a prelungit contractul cu Atlético Baleares, echipă din liga a patra a Spaniei. Clubul a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.

va continua astfel cariera în Spania. Deși s-a accidentat grav în luna noiembrie a anului trecut și nu va mai juca până la finalul acestui sezon, Florin Andone și-a prelungit contractul cu gruparea iberică Atlético Baleares.

„CD Atlético Baleares anunță prelungirea contractului lui Florin Andone pentru încă un sezon, până în 2026-2027. Căpitanul echipei alb-albastre a fost operat în noiembrie 2025 pentru o ruptură parțială, aproape completă, a tendonului direct al mușchiului drept femural, cu o perioadă de recuperare estimată între patru și cinci luni”, se arată în anunțul oficial al clubului.

Cota lui Florin Andone s-a prăbușit

, conform site-urilor de specialitate. Atacantul a adunat 25 de selecții la echipa națională de seniori a României, pentru care a înscris două goluri, unul într-un meci cu Spania și altul în poarta Italiei.

În urmă cu nu foarte mulți ani, Andone era considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști români. În 2019, cota sa de piață ajunsese la 6 milioane de euro, iar în acel sezon făcea pasul de la Deportivo La Coruña în Premier League, la Brighton.

Din acel moment, însă, cariera sa a intrat pe o pantă descendentă. Nu a reușit să se adapteze în fotbalul englez, a suferit numeroase accidentări și a revenit ulterior în Spania, în ligile inferioare. Din 2024, Florin Andone evoluează în liga a patra, la Atlético Baleares, echipă care se luptă pentru promovarea în al treilea eșalon.