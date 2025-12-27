Fotbalistul român care a refuzat Dinamo și a mers în Rusia a dezvăluit cum este traiul în țara lui Putin: „În România încă este această percepție”

ADVERTISEMENT

Rusia este privită cu mult scepticism după războiul pe care îl poartă de mai bine de 3 ani cu Ucraina. Un internațional român care evoluează acolo a oferit detalii importante despre viața în țara lui Putin. Ce a spus, de fapt.

Rusia a fost exclusă din orice competiție europeană, atât la nivel de club, cât și la nivel de echipă națională. Chiar și așa, fotbalul din interiorul granițelor țării a continuat să se desfășoare.

Ionuț Nedelcearu, , a vorbit despre cum este traiul în țara ce se întinde cu puțin peste 17 milioane de km pătrați. El este legitimat din luna februarie la Akron Togliatti.

„Este OK, clima s-a schimbat, nu mai este chiar așa de frig cum era înainte. M-am obișnuit, dar știam în mare măsură la ce să mă aștept. Am fost înainte doi ani jumătate în Rusia, deci nu a fost nimic surprinzător pentru mine.

Vorbesc (n.r. – limba rusă), nu foarte fluent, dar cât să mă descurc, pentru asta fac și meditații de când m-am întors, din februarie. Mi-am luat profesor și fac săptămânal meditații ca să învăț.

(n.r. – Cum ești privit ca român acolo?) Normal. În România încă este această percepție că rușii sunt oameni reci, că nu văd prea bine că noi suntem pro-Europa, dar nu mi s-a întâmplat nimic, m-au tratat absolut normal, au avut grijă de mine. Antrenorul a și spus că nu-l interesează de unde vin jucătorii și ce naționalitate au cât timp ei dau randament în teren. Acesta a fost exact discursul lui înainte de a mă pune căpitan”, a spus Ionuț Nedelcearu, pentru

Mesajul lui Ionuț Nedelcearu pentru Dinamo după ce a ales Rusia

Nedelcearu se află la a doua experiență în Rusia. Prima dată, el pleca de la Dinamo la FC Ufa, în februarie 2018.

La începutul acestui an, el a plecat de la Palermo și numele său fusese legat de o posibilă revenire la echipa din „Ștefan cel Mare”, care nu s-a mai produs. După ce a semnat cu Akron Togliatti,

„Decizia mea nu a fost despre bani, ci despre momentul potrivit și direcția pe care am considerat că trebuie să o urmez acum. Dinamo a fost, este și va rămâne echipa mea de suflet, iar din respect pentru club și suporteri am simțit nevoia să vorbesc deschis.

Vreau să fie clar că decizia de a-mi continua cariera în Rusia nu are nicio legătură cu aspecte politice, conflicte sau alte circumstanțe externe. Este o alegere profesională, luată în funcție de ceea ce consider potrivit pentru parcursul meu”, scris Ionuț Nedelcearu pe pagina personală de Instagram în februarie 2025.