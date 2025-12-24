Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fotbalistul român care a semnat pe două CD-uri cu Nikos Vertis și o pereche de pantofi „cu ciocate”: „S-a întâmplat în parcare”

Fostul fotbalist al Stelei și al Rapidului și-a amintit de momentul în care a semnat pe două CD-uri cu celebrul artist grec Nikos Vertis. Cine este impresarul cu care colabora la momentul respectiv.
Răzvan Scarlat
24.12.2025 | 11:23
EXCLUSIV FANATIK
Marian Aliuță, fotbalistul care a semnat pe două CD-uri. Sursa foto: colaj FANATIK
Marian Aliuță, considerat unul dintre cei mai talentați jucători români de după Revoluție, are în CV echipe precum Steaua, Șahtior Donețk, Rapid, Iraklis Salonic sau Poli Timișoara. De-a lungul carierei a colaborat cu mulți agenți. O întâmplare cu un impresar i-a rămas, însă, la suflet.

Cine este impresarul care, la momentul respectiv, colabora cu Marian Aliuță

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marian Aliuță și-a amintit modul inedit în care a parafat un contract. Atunci, Traian Gherghișan era cel care îi reprezenta interesele.

Cu Gherghișan eu am semnat atunci pe două CD-uri cu Nikos Vertis. Și-n parcare. Bă, semnez, dă-mi două CD-uri cu Nikos Vertis”, a povestit fostul jucător al grecilor de la Iraklis Salonic.

Marian Aliuță a dorit să sublinieze faptul că, în trecut, jucătorii români luau singuri deciziile privind cariera lor.

Ce îi nemulțumește pe Marian Aliuță și Vivi Răchită

În discuție a intervenit și Vivi Răchită, care s-a declarat contrariat de situația din prezent, când părinții multor fotbaliști obișnuiesc să vorbească la televizor despre carierele copiilor lor.

Se bagă familia, se bagă părintele… Tata nu a vorbit niciodată, Dumnezeu să-l ierte, despre cariera mea. Niciodată! Înseamnă că nu ai personalitate tu. Îți dai seama ce am fi râs de jucătorii ăștia dacă îi aveam prin vestiar? Băi, ce faci? Îți dă biberonul?”, a fost reacția lui Vivi Răchită.

Ulterior, a intervenit și Marian Aliuță: “Îmi mai zicea și mie tata, rămâi acolo. Ce te bagi mă, tu? Te bagi tu… Stai, stai acolo. Acum vin părinții, pac în străinătate, ia-o la dreapta, bagă alunecare…”.

Vivi Răchită a completat și a precizat că nu ar accepta niciodată în echipa lui un fotbalist care se lasă influențat de părinții săi în ceea ce privește cariera.

Denotă lipsă de personalitate din partea jucătorului. Eu nu aș lua la o echipă care se bate pentru campionat un jucător pentru care vorbesc părinții”, a spus Răchită.

La copii și juniori vorbesc mamele. Or să vină alte etape când vor vorbi mamele”, a spus și Marian Aliuță, la FANATIK SUPERLIGA.

Părerea lui Marian Aliuță despre Traian Gherghișan

În cele din urmă, Aliuță a revenit la povestea fabuloasă cu Traian Gherghișan din momentul semnării contractului, cel mai probabil, cu Iraklis Salonic, din Grecia.

Era prietenul nostru Gherghișan. Și purta pantofii ăia cu ciocate. Și i-am zis: băi, dă-mi două CD-uri și mâine îmi dai și pantofii. Era băiat ok”, și-a amintit fostul fotbalist al Rapidului.

