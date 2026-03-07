Fotbalistul român care a șocat Italia: l-a luat de gât pe arbitru și s-a îmbrâncit cu propriul antrenor. Scos cu forța de pe teren, riscă o pedeapsă cruntă! Video

ADVERTISEMENT

Scene șocante s-au petrecut în campionatul din Italia. Troy Tomșa, mijlocașul român care evoluează pentru echipa de juniori a lui Sassuolo, a avut o ieșire nervoasă în meciul disputat sâmbătă după-amiază împotriva celor de la Napoli.

Fotbalist român implicat într-un scandal uriaș în Italia! A sărit la arbitru pe teren

Incidentul a avut loc în repriza a doua a partidei, într-un moment în care tensiunea era deja ridicată pe teren. Tomșa a comis un fault la mijlocul terenului, iar arbitrul a oprit imediat jocul. Decizia centralului nu a fost deloc pe placul fotbalistului român, care a început să protesteze vehement.

ADVERTISEMENT

După câteva replici dure adresate arbitrului, oficialul partidei nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonașul roșu direct. Momentul eliminării a declanșat furia fotbalistului român. Văzând că este trimis la vestiare, Troy Tomșa a reacționat nervos și s-a năpustit asupra arbitrului, apucându-l de tricou.

Follia : viene espulso e strattona l’arbitro😱 Il centrocampista del perde la testa: dopo il cartellino rosso ricevuto per proteste, si avvicina al direttore di gara faccia a faccia e lo afferra per la maglietta😳 🎙️ — Sportitalia (@tvdellosport)

Tomșa a fost scos cu forța din teren! S-a îmbrâncit cu propriul antrenor în drumul spre vestiare

Colegii și adversarii au intervenit imediat pentru a-l îndepărta de central și pentru a calma spiritele. Fotbalistul a fost scos cu greu din teren, însă nu s-a calmat. S-a luat la ceartă cu adversarii în drumul spre vestiare, dar și cu propriul său antrenor, Angelo Carbone, care l-a apostrofat pentru gestul său reprobabil.

ADVERTISEMENT

„O nebunie! Nu poate fi definită altfel reacția lui Troy Tomșa, care literalmente și-a pierdut capul în repriza a doua a meciului Napoli – Sassuolo Primavera. Un gest complet nebunesc al lui Tomșa, care acum îl va costa multe etape de suspendare și care a compromis și posibila revenire a echipei Primavera a lui Sassuolo”, au scris cei de la Sassuolo News.

ADVERTISEMENT

Cine este Troy Tomșa. Comunicatul clubului Sassuolo

Troy Tomșa este un fotbalist român născut în Anglia, la Brent. . Înainte să ajungă la Sassuolo Primavera, a evoluat în Germania, la Hoffenheim.

La scurt timp după acest incident, Sassuolo a emis un comunicat de presă și a anunțat „măsuri disciplinare serioase” împotriva românului. „US Sassuolo Calcio condamnă ferm comportamentul lui Troy Tomsa față de arbitrul meciului, Mattia Maresca, în timpul partidei din etapa a 29-a a campionatului Campionato Primavera 1 dintre SSC Napoli și US Sassuolo Calcio.

ADVERTISEMENT

Clubul consideră că incidente de acest tip sunt inacceptabile și complet în contradicție cu valorile de respect și fair-play care reprezintă principii fundamentale ale sportului și pe care Sassuolo Calcio le promovează constant.

Clubul a început deja evaluările interne necesare și va lua măsuri disciplinare serioase împotriva jucătorului.

De asemenea, Sassuolo Calcio își reafirmă angajamentul de a promova, prin activitățile sportive și prin numeroasele proiecte de formare ale clubului, valorile educaționale care trebuie să însoțească dezvoltarea sportivilor, atât băieți, cât și fete”, a transmis Sassuolo.