Fotbalistul român care a șocat Italia: l-a luat de gât pe arbitru și s-a îmbrâncit cu propriul antrenor. Scos cu forța de pe teren, riscă o pedeapsă cruntă! Video

Un fotbalist român a provocat un scandal uriaș în campionatul Primavera din Italia. S-a năpustit asupra centralului după ce a văzut cartonașul roșu. Jucătorul s-a îmbrâncit cu propriul antrenor!
Alex Bodnariu
07.03.2026 | 15:49
Fotbalist român implicat într-un scandal uriaș în Italia! A sărit la arbitru pe teren
Scene șocante s-au petrecut în campionatul Primavera din Italia. Troy Tomșa, mijlocașul român care evoluează pentru echipa de juniori a lui Sassuolo, a avut o ieșire nervoasă în meciul disputat sâmbătă după-amiază împotriva celor de la Napoli.

Incidentul a avut loc în repriza a doua a partidei, într-un moment în care tensiunea era deja ridicată pe teren. Tomșa a comis un fault la mijlocul terenului, iar arbitrul a oprit imediat jocul. Decizia centralului nu a fost deloc pe placul fotbalistului român, care a început să protesteze vehement.

După câteva replici dure adresate arbitrului, oficialul partidei nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonașul roșu direct. Momentul eliminării a declanșat furia fotbalistului român. Văzând că este trimis la vestiare, Troy Tomșa a reacționat nervos și s-a năpustit asupra arbitrului, apucându-l de tricou.

Tomșa a fost scos cu forța din teren! S-a îmbrâncit cu propriul antrenor în drumul spre vestiare

Colegii și adversarii au intervenit imediat pentru a-l îndepărta de central și pentru a calma spiritele. Fotbalistul a fost scos cu greu din teren, însă nu s-a calmat. S-a luat la ceartă cu adversarii în drumul spre vestiare, dar și cu propriul său antrenor, Angelo Carbone, care l-a apostrofat pentru gestul său reprobabil.

„O nebunie! Nu poate fi definită altfel reacția lui Troy Tomșa, care literalmente și-a pierdut capul în repriza a doua a meciului Napoli – Sassuolo Primavera. Un gest complet nebunesc al lui Tomșa, care acum îl va costa multe etape de suspendare și care a compromis și posibila revenire a echipei Primavera a lui Sassuolo”, au scris cei de la Sassuolo News.

Troy Tomșa - ROMANIA U19-ANDORRA U19, TURNEU CALIFICARE UEFA EURO U19 2026 Foto: SportPictures
Troy Tomșa – ROMANIA U19-ANDORRA U19, TURNEU CALIFICARE UEFA EURO U19 2026 Foto: SportPictures

Cine este Troy Tomșa. Comunicatul clubului Sassuolo

Troy Tomșa este un fotbalist român născut în Anglia, la Brent. Mijlocașul central este văzut drept un jucător de perspectivă și a adunat deja selecții la naționalele de juniori ale României. Înainte să ajungă la Sassuolo Primavera, a evoluat în Germania, la Hoffenheim.

La scurt timp după acest incident, Sassuolo a emis un comunicat de presă și a anunțat „măsuri disciplinare serioase” împotriva românului. „US Sassuolo Calcio condamnă ferm comportamentul lui Troy Tomsa față de arbitrul meciului, Mattia Maresca, în timpul partidei din etapa a 29-a a campionatului Campionato Primavera 1 dintre SSC Napoli și US Sassuolo Calcio.

Clubul consideră că incidente de acest tip sunt inacceptabile și complet în contradicție cu valorile de respect și fair-play care reprezintă principii fundamentale ale sportului și pe care Sassuolo Calcio le promovează constant.

Clubul a început deja evaluările interne necesare și va lua măsuri disciplinare serioase împotriva jucătorului.

De asemenea, Sassuolo Calcio își reafirmă angajamentul de a promova, prin activitățile sportive și prin numeroasele proiecte de formare ale clubului, valorile educaționale care trebuie să însoțească dezvoltarea sportivilor, atât băieți, cât și fete”, a transmis Sassuolo.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
