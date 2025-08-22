Fotbalistul român care l-a impresionat pe Giovanni Becali. „Nu l-am impresariat, nu-l cunosc, dar e incredibil! Un model”

Giovanni Becali a vorbit la emisiunea „Don Giovanni” despre comportamentul unui fotbalist din campionatul României, pe care l-a oferit drept exemplu celorlalți jucători, în special celor tineri.

Giovanni Becali, impresionat de un jucător din Superligă

Giovanni Becali a rămas impresionat de comportamentul rapidistului Alex Dobre, chiar dacă l-a urmărit pe acesta doar de la distanță, fără a avea vreo relație din punct de vedere profesional. Totul a pornit de la atitudinea extraordinară a lui .

„O să dau un model de fotbalist de copiat, nu la acel nivel, dar la nivelul campionatului nostru. E un jucător pe care nu l-am cunoscut, nu l-am impresariat. Îl cheamă Dobre, e la Rapid. A fost la Famalicao și prin Franța. Ceea ce face el trebuie să fie un exemplu pentru toți fotbaliștii, cel puțin cei de la Rapid și ceilalți care-l privesc.

Are un devotament total pentru echipa la care joacă, viteză, goluri, prezență. E mereu cu părul foarte bine aranjat, gelat, tuns, fresh. Are și un comportament la conferințele de presă pe care rar l-am văzut la nivelul fotbaliștilor de la noi din țară”, a declarat Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK, la emisiunea „Don Giovanni”.

Giovanni Becali, mesaj pentru tinerii fotbaliști

Agentul a dezvăluit în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici și faptul că a recomandat unui jucător tânăr să petreacă timp cu Alex Dobre, deoarece acesta reprezintă un adevărat model. „E incredibil. E un jucător pe care nu-l cunosc.

Am văzut două interviuri, e impecabil. Ăsta e fotbalist. I-am spus unui jucător tânăr: ‘Cu jucătorul ăsta trebuie să ieși, să ai companie, pentru că ai de învățat de la el ceva’. E un model pentru fotbaliștii noștri. (n.r. îți place rău de tot) Da”, a declarat .

Alex Dobre a sosit la Rapid în 2024, după ce evoluase doar pentru echipe din vestul Europei. Acesta și-a început cariera la nivel de seniori în Anglia, la Bournemouth, formație care l-a împrumutat la mai multe grupări din ligile inferioare. Apoi, fotbalistul de bandă a mai jucat în Franța, la Dijon, și în Portugalia, la Famalicao.

1.8 milioane de euro este cota lui Alex Dobre, conform transfermarkt

10 goluri a marcat acesta pentru Rapid, în 35 de meciuri oficiale

