Fotbalistul român care l-a impresionat pe Mircea Lucescu: „Ar trebui să joace în Vest. A fost peste golgeterul din Spania”

. “Tricolorii” au marcat prin Stanciu, Răzvan Marin şi Denis Drăguş, reuşind a doua victorie din istorie la un turneu final european.

Fotbalistul român care l-a impresionat pe Mircea Lucescu: “Nu are ce să caute în campionatul Turciei”

Mircea Lucescu a intrat după meci în dialog cu Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK EURO. Legendarul antrenor l-a remarcat pe Denis Drăguş, despre care spune că ar trebui să facă pasul în afara Turciei:

“Drăguş a fost formidabil. Îmi pare rău că nu pot să îi laud pe toţi. Am spus data trecută că nu mi-a plăcut cum a evoluat Stanciu, pentru că este căpitanul şi are nişte obligaţii de echipă.

Să fie mai prezent în colectivitate. Mi-a plăcut foarte mult Drăguşin, pentru că era în competiţie cu Zabarnîi. Doi jucători foarte tineri, de mare perspectivă. De data asta a câştigat Drăguşin. Mi-au plăcut toţi ceilalţi.

Dar am vrut să îi remarc pe aceştia pentru că aveam nişte pretenţii. Drăguş este un fotbalist care are calităţi deosebite şi nu are ce să caute în campionatul Turciei. Ar trebui să joace în Vest.

S-a ridicat la nivelul lui Dovbyk, care e golgheterul Spaniei. Îţi dai seama ce a făcut? Mi-a plăcut foarte mult” a spus Mircea Lucescu la FANATIK EURO.

Drăguş: “V-am mai spus că trebuia să credeţi în noi”

la finalul meciului că este una dintre cele mai frumoase zile din cariera sa de fotbalist, fiind foarte bucuros că le-a putut oferi o victorie suporterilor români:

„Cred că nu există o zi mai frumoasă pentru orice jucător. V-am mai spus că trebuia să credeţi în noi. Noi cred că am dat românilor ceea ce meritau, ceea ce aşteptau. Este incredibil”, a spus Drăguş.

Următorul meci al României la Euro 2024 este împotriva Belgiei, sâmbătă, de la ora 22:00. Calculele hârtiei s-au complicat în grupa E după ce favoriţii au pierdut cu 0-1 în faţa Slovaciei.