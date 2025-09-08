Sport

Fotbalistul român care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia. Motivul incredibil pentru care a renunțat la bolid: „Am dus mașina înapoi la reprezentanţă”

Un fotbalist român cunoscut are o poveste incredibilă cu un bolid de lux pe care și l-a luat imediat după ce s-a transferat în Serie A. De ce a fost nevoit să renunțe la el.
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu a oferit un interviu la „Fanatik Dinamo” în care a vorbit pe larg despre relația extrem de specială pe care o are cu Mircea Lucescu, marele său mentor, căruia îi datorează cele mai importante momente din carieră.

Dănuț Lupu, forțat de Mircea Lucescu să renunțe la un Lamborghini de lux la scurt timp după transferul la Brescia

Cristi Coste i-a adus aminte lui Dănuț Lupu de un episod mai puțin știut din anul 1994: „Ai amețit și când ți-ai luat Lamborghini din primii bani de la Brescia? După primul salariu. Ai dus-o înapoi la reprezentanță?”. 

Dănuț Lupu a povestit puțin resemnat ce s-a întâmplat: „Eh, și ce am făcut? M-am plimbat două zile și după l-am dus înapoi. Tot nea Mircea mi-a zis: ‘Bă ești nebun?! Eu mi-am luat telefon după 6 ani și tu ai telefon, ți-ai luat și mașină! Hai!’”.

Fostul mare mijlocaș a avut o pasiune ieșită din comun pentru automobile: „Asta e. Am dus-o de unde am luat-o. Nu mai contează cât a costat. Eu am avut o boală de-a lungul vieții. Acuma am îmbătrânit: mașinile. Dacă n-am avut cât am jucat fotbal… Cred că am avut toate mașinile posibile și imposibile. Erau și alte vremuri”.

Dănuț Lupu și Mircea Lucescu, o legătură cum rar s-a văzut în fotbalul românesc

Cristi Coste a ținut să mai sublinieze un amănunt important legat de relația lui Lupu cu mentorul său: „E o mare legătură între Mircea Lucescu și Rapid, iar tu ești unul dintre oamenii care au făcut această legătură. Tu l-ai prezentat pe Copos lui Mircea Lucescu”.

Dănuț Lupu nu își arogă însă prea multe merite: „Dar să știi că e meritul domnului Copos că a reușit să îl convingă să vină la Rapid. Bine, eu eram la Dinamo în momentul în care el s-a înțeles cu domnul Copos, dar nea Mircea i-a spus că vine doar cu o condiție: să mă ia pe mine înapoi de la Dinamo”.

Fostul patron al Rapidului a făcut tot ce i-a stat în putință să îi îndeplinească dorința lui Mircea Lucescu: „A dat atunci vreo 3 sau 4 jucători de la Rapid ca să mă ia înapoi. Și eu am avut chestia asta Dinamo-Rapid, Rapid-Dinamo în cei 5 ani. Nu-mi pare rău că am ajuns la Rapid.

Chiar nu îmi pare rău că am jucat pentru Rapid. Din păcate, îmi pare rău doar că datorită unora care se dau mari dinamoviști eu am ajuns la Rapid. Asta e singura mea problemă”, a mai spus fostul fotbalist.

Dănuț Lupu, unul dintre copiii preferați ai lui Mircea Lucescu: și-a luat Lamborghini cu primul salariu de la Brescia

