Fotbalistul român celebru care a divorțat cu mare scandal de soția sa. I-au fost lansate acuzații dure la momentul separării

Un celebru fotbalist român a divorțat cu mare scandal de soția sa. Mai mult de atât, acuzațiile dure la adresa sa au tot curs.
Valentina Vladoi
14.09.2025 | 06:00
Ce spuneau zvonurile despre căsnicia lui Gabi Enache cu Mădălina. Sursă foto: Instagram, Pinterest / colaj Fanatik

Gabi Enache este cel care a divorțat de soția sa cu mare scandal. La acel moment, disputa celor doi a fost intens mediatizată. Iar surprinzător, au existat acuzații dure de ambele părți.

Ce acuzații a lansat fosta soție la adresa lui Gabi Enache

Gabi Enache a divorțat în urmă cu câțiva ani de soția sa. Câți mai amintesc însă de povestea lor? Separarea nu a fost deloc una amiabilă, ci din contră, a generat un adevărat scandal.

După divorț, acesta s-a cuplat cu Lena, pe care a și cerut-o în căsătorie. Situația însă a fost una cât se poate de complicată în acum ceva timp și nu părea că cei doi foști soți o să găsească o cale de mijloc.

Se pare că Mădălina, soția de care a divorțat, l-a acuzat pe Gabi Enache că nici nu vrea să plătească pensie alimentară. Totodată, fotbalistului nici măcar nu i-ar mai fi păsat de faptul că e tată.

„Nu cred că o să fie un divorț pe cale amiabilă deoarece el nu vrea să dea copilului pensia alimentară. Fetița este acum la bunici, are de toate la ei. De când este acolo, el nu se interesează de soarta sa”, declara, în urmă cu 6 ani, Mădălina Enache pentru click.ro.

Ce spuneau zvonurile despre căsnicia lui Gabi Enache cu Mădălina

Au existat și zvonuri nu tocmai plăcute despre relația celor doi. Surse declarau că Mădălina ar fi fost ”violentă”cu Gabi Enache când s-au întâlnit să vorbească despre divorț și că l-ar fi și înjurat.

De cealaltă parte însă, fosta soție a fotbalistului spunea că nimic nu este adevărat. Totodată, ea a mai dezvăluit și faptul că de fiecare dată când se întâlnea cu el, avea alături fie bona, fie o prietenă apropiată.

„Nu este adevărat nimic. Când m-am întâlnit cu el tot timpul au fost în prezenţa mea ba bona, ba copilul sau fie o prietenă, așa am fost sfătuită de avocatul meu să fac”, declara, în replică, Mădălina.

Gabi Enache și-a refăcut viața cu Lena

La un moment dat au existat și speculații conform cărora Mădălina ar fi avut o relație cu Mihai Bălașa, iar de aici divorțul. Și această acuzație însă a fost demontată de fosta soție a fotbalistului.

Totodată, ea povestea și faptul că l-a cunoscut pe Mihai după ce actele de divorț au fost depuse. Drept urmare, astfel de informații nu sunt tocmai reale, deși au ajuns în spațiul public.

„Nu înţeleg de ce se vrea să fiu eu vinovată de divorţ, pe Mihai Bălaşa l-am cunoscut în primăvara anului trecut, iar actele de divorţ erau depuse de câteva luni, deci nu are cum să fie el motivul pentru care noi ne-am separat”, declara Mădălina Iordate, fostă Enache, pentru cancan.ro.

După un divorț scandalos și acuzații dure, iată că Gabi Enache și Mădălina au divorțat într-un final. Iar în prezent, fiecare și-a refăcut viața. Fotbalistul, spre exemplu, este căsătorit cu Lena, iar cei doi au împreună o afacere de succes.

