Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de gol, sub privirile lui Ronaldo

Un scor care pare imposibil în fotbalul cunoscut de toată lumea a devenit realitate la „mondialul” lui Piqué. Italia a învins Franța cu 8-0 la Kings World Cup Nations, iar în lotul învingătorilor se află și un fotbalist născut în România. Este vorba despre Vlad Marin, un fost jucător care a învățat sportul rege în academiile lui Juventus și Manchester City.

Show total în Brazilia! Turneu de fotbal cu reguli inedite! Ronaldo, fostul mare fotbalist e ambasadorul competiției organizare de Piqué

Kings World Cup Nations este o competiție internațională organizată în Brazilia, la São Paulo, care adună 20 de echipe naționale într-un format gândit special pentru spectacol și entertainment. Turneul se desfășoară între 3 și 17 ianuarie, iar finala are loc pe Allianz Parque, stadionul lui Palmeiras, în fața a zeci de mii de spectatori.

Kings World Cup Nations este . Fiecare echipă are 7 jucători pe teren. Meciurile au câte două reprize, fiecare de 20 de minute. Schimbările sunt nelimitate, iar partidele nu se pot încheia la egalitate.

Pe lângă formatul neconvențional, competiția atrage atenția și prin sumele puse în joc. Kings World Cup Nations este susținută de sponsori importanți, are audiențe uriașe pe platformele de streaming și oferă premii consistente. Superstaruri mondiale și-au asociat deja imaginea cu proiectul lansat de Piqué.

Cine participă la Kings World Cup Nations. Galaxie de vedete în Brazilia

Printre țările participante se numără Italia, Franța, Brazilia, Spania, Germania, Argentina, Statele Unite, Mexic, Columbia, Maroc și Arabia Saudită, alături de alte selecționate din Europa, Africa și Asia.

Este plin de vedete la turneul din Brazilia iar MrBeast, cel mai celebru YouTuber din lume, a fost surprins alături de Piqué, fondatorul competiției. Adil Rami, fostul fotbalist francez de la AC Milan, a ratat un penalty în duelul cu Italia.

Un fotbalist născut în România a jucat pentru Italia în meciul de deschidere al turneului Kings World Cup Nations

Partida care a deschis turneul din Brazilia a fost Italia – Franța. Peninsularii s-au impus fără nici cea mai mică problemă, cu scorul de 8-0, iar în echipa învingătoare a jucat și un fotbalist născut în România. Este vorba despre Vlad Marin.

Vlad Marin este un fundaș născut în Râmnicu Vâlcea, care și-a început cariera de fotbalist în Italia, la juniorii lui Lazio. A ajuns apoi în academii celebre precum Manchester City, AS Roma sau Juventus. Acesta a evoluat la diverse echipe din Belgia și Italia, iar acum se remarcă într-un turneu atipic, dar care capătă tot mai multă amploare.

În duelul câștigat de Italia cu 8-0 în fața Franței, Vlad Marin a oferit și o pasă de gol, după cum se arată pe site-ul oficial al competiției organizate în Brazilia. În următoarea rundă, Italia va da piept cu echipa formată din jucători polonezi.