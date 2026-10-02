Fotbalistul român cu 300 meciuri în Italia care nu este deloc pe placul lui Gică Hagi

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Marius Marin este unul dintre cele mai discutate cazuri din mandatul lui Gică Hagi la echipa națională, iar absența sa din formula de start ridică din nou semne de întrebare înaintea meciului cu Polonia. Mijlocașul care a strâns sute de apariții în fotbalul italian și a fost titular inclusiv la Campionatul European nu pare să se potrivească, cel puțin momentan, planurilor tactice ale selecționerului, iar Vivi Răchită a pus sub semnul întrebării această decizie în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Marin, marele semn de întrebare din mandatul lui Hagi la națională

Vivi Răchită consideră că experiența acumulată de Marius Marin în Italia ar trebui să reprezinte un argument important pentru utilizarea sa la echipa națională. Fostul internațional a explicat că mijlocașul de profil defensiv ar fi putut oferi României mai multă siguranță în zona din fața apărării și a legat absența sa din formula de start de , în partida cu Suedia.

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„L-am avut pe Marius Marin, care are sute de meciuri în Italia și nimic. Când te duci la fotbal, în Italia, la 7-8 ani, mai întâi te învață cum să te aperi și pe urmă să dai cu piciorul în minge. Prima dată te învață să închizi culoarele și tot așa. Deci, revin, dacă îl ai pe Marius Marin, care era liberoul din fața fundașilor și aveai siguranță pe zona centrală, acum, la Solna, ce am făcut? Dacă era Marius Marin acolo, în Suedia, pasa aceea nu ajungea între Ghiță și Drăgușin și să primim gol“, a declarat Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Fostul fotbalist a pus apoi sub semnul întrebării , considerând că prioritate ar trebui să aibă jucătorii care sunt într-o formă bună și care au experiență la nivel înalt: „Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg. De ce nu mergem cu jucătorii care sunt cei mai buni și cei mai în formă la echipa națională? De ce vrem să facem experiențe la echipa națională? Mergem tot mai jos în clasamentul FIFA, nu să mai fim în urna a doua și vom mai merge la un European vedem noi când sau la un Mondial când o să facă ăștia 86 de echipe. Pentru mine, faptul că nu joacă Marin, e inexplicabil. Aveau libertate și Răzvan Marin și Stanciu“, a punctat Vivi Răchită.

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Marius Marin se pare că nu este pe placul lui Gică Hagi

Cristi Coste, moderatorul emisiunii, a venit imediat cu informații despre relația dintre Marius Marin și noul selecționer al României și a dezvăluit că, potrivit unor informații dinspre echipa națională, mijlocașul nu ar fi printre preferații lui Gică Hagi. Selecționerul a explicat că l-a convocat pentru a-l cunoaște, însă Coste consideră că această justificare ridică semne de întrebare în cazul unui fotbalist care are deja un parcurs consistent la nivel internațional.

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„Sunt anumite informații care vin dinspre echipa națională, apropo de Marius Marin, cel care nu ar fi deloc pe placul lui Gică Hagi. Zice Gică că l-a chemat pe Marius Marin ca să-l cunoască. Păi cum să cunoști un jucător care e titlularul naționalei la EURO și care are 300 de meciuri în campionatul Italiei?“, a informat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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De ce Marius Marin nu se potrivește, momentan, în sistemul lui Hagi

Emanuel Roșu, unul dintre corespondenții FANATIK aflați la Varșovia, a explicat că problema ar putea fi legată mai degrabă de profilul fotbalistului și de modul în care Gică Hagi vrea să construiască jocul naționalei decât de valoarea lui Marius Marin.

„Treaba cu Marius Marin e una dintre enigme, dar e clar că Hagi nu-l vede potrivit pentru sistemul lui. E, într-adevăr, un jucător care nu încurajează faza de posesie gândită de Gheorghe Hagi, care încearcă, indiferent de scenariu, să pornească în construcție cu trei oameni de pe linia de fund“, a spus Emanuel Roșu.

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Jurnalistul FANATIK a analizat și rolul pe care Marius Marin l-ar putea avea în formula gândită de selecționer și consideră că utilizarea sa într-o poziție mai avansată nu i-ar pune în valoare principalele calități: „Vom vedea dacă îi rezervă azi vreun rol, dacă-l vede în centrul liniei de mijloc, deși nu cred. Dacă îl vom vedea, va fi într-o poziție avansată, ceea ce nu l-ar avantaja prea mult. Marin e, prin definiție, un mijlocaș defensiv care curăță în jurul lui și în spatele celorlalți“

Hagi preferă jucători care pot acoperi mai multe poziții în sistemul său

Emanuel Roșu a mai explicat că Gică Hagi pare să prefere în zona centrală fotbaliști care pot acoperi mai multe roluri și care îi oferă posibilitatea de a schimba rapid structura echipei. În acest context, profilul lui Marius Marin, specializat în rolul de mijlocaș defensiv, poate fi mai puțin compatibil cu ceea ce își dorește selecționerul.

„La fel de clar e că Hagi preferă acolo jucătorii care pot juca și mijlocaș, dar și ca fundaș central. Mi-aduc aminte o discuție cu el, când era Tudor Băluță la Viitorul, actual Farul, Hagi era nesigur de rolul pe care trebuia să i-l dea. Zicea că e insuficient întărit fizic, să zicem așa, pentru a fi fundaș central și de aceea îl joacă la mijloc, doar că el este, de bază, fundaș central.

Rolul acesta, de fundaș central, nu mi-amintesc să-l fi văzut la seniori, poate conjunctural, când a luat titlul cu Farul. În rest, nu mi-amintesc un Tudor Băluță în defensivă“, a adăugat și Emanuel Roșu, unul dintre corespondenții FANATIK din Varșovia.