Fotbalistul român de echipă națională a fost operat și a încheiat sezonul. Din vară nu știe unde va continua

Unul dintre fotbaliștii români cu meciuri la echipa națională are parte de un ghinion teribil, accidentându-se grav într-un moment în care avea gânduri mari de revenire în elită
12.04.2026 | 07:00
Dorin Rotariu a fost operat de menisc și a terminat sezonul FOTO fanatik
Într-un moment în care spera să revină la echipa națională, Dorin Rotariu s-a accidentat grav și a ajuns pe masa de operație. Fostul dinamovist s-a transferat de la Igdir, din liga secundă turcă, la Eyupspor, în prima ligă, formație la care joacă și un alt fotbalist român, Denis Radu, împrumutat de Petrolul.

Dorin Rotariu și-a rupt meniscul și a fost operat

Rotariu, ajuns la 30 de ani, a avut ghionin teribil. S-a accidentat la primul meci la care a fost titularizat, în Cupa Turciei, contra celor de la Konyaspor. După o săptămână de teste medicale, doctorii au concluzionat că el trebuie operat și a suferit o intervenție chirugicală la menisc.

Deși ligamentele nu i-au fost afectate, Rotariu a terminat sezonul, perioada de recuperare fiind de minimum o lună. El a apucat să bifeze doar 4 apariții pentru Eyupspor, contabilizând în total 88 de minute. Accidentarea pune în pericol viitorul său la echipa din Istanbul, deoarece contractul fostului dinamovist expiră la 30 iunie.

El este din 2024 în Turcia, unde a îmbrăcat mai întâi tricoul lui Ankaragucu, trecând apoi la Igdir și ajungând la Eyupspor. Înaintea transferului la turci, Rotariu a jucat o scurtă perioadă la FCSB, intrând rapid în dizgrația lui Gigi Becali.

Gigi Becali nu știa cum să scape de el

Rotariu a bifat șapte meciuri la FCSB, unde a avut un salariu de 20.000 de euro pe lună. Patronul FCSB-ului avea gânduri mari cu Rotariu, care venise liber de contract de la Ludogorets. Becali îi stabilise o clauză de reziliere de un milion de euro, dar a ajuns să s eroage de el să plece.

Dorin Rotariu a strâns 10 selecții la echipa națională a României în perioada 2016-2019. Acesta a debutat sub comanda regretatului Christoph Daum într-un meci cu Armenia (5-0) și a marcat singurul său gol într-o partidă amicală contra Suediei (1-0), meci disputat în martie 2018. Ultima lui prezență la lot s-a consemnat în 2020.

