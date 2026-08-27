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Fotbalistul român din Armenia explică de ce am ajuns să avem probleme cu echipele din această țară. Ce șanse îi dă Craiovei la returul cu Ararat

Fotbalistul român din Armenia, verdict înainte de returul Ararat - Universitatea Craiova din play-off-ul Europa League! Ce șanse ar avea oltenii la calificare
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2026 | 12:50
Fotbalistul roman din Armenia explica de ce am ajuns sa avem probleme cu echipele din aceasta tara Ce sanse ii da Craiovei la returul cu Ararat
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Fotbalistul român din Armenia explică de ce am ajuns să avem probleme cu echipele din această țară. Foto: Facebook / FC Noah
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Valentin Costache (28 de ani), fost fotbalist la Dinamo, CS Afumați, CFR Cluj, Rapid, Apollon Limassol și UTA Arad, joacă în prezent în Armenia, la FC Noah, echipă pe care Universitatea Craiova a întâlnit-o în sezonul trecut în faza principală din Conference League. A fost atunci 1-1 pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Ce a spus Valentin Costache înainte de Ararat-Armenia – Universitatea Craiova

Acum, în perspectiva partidei pe care oltenii o au joi seară pe terenul celor de la Ararat-Armenia, returul play-off-ului din Europa League, după 1-1 în turul din Bănie, jucătorul român a vorbit despre „aventura” sa în această țară și a subliniat capitolul la care armenii stau foarte bine în acest moment. Este vorba despre infrastructura sportivă.

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„(n.r. Despre baza de pregătire a celor de la Noah, la standarde foarte ridicate) Da, am foarte mulți prieteni care mă întreabă, au văzut pe rețelele de socializare. Ceva minunat, nu știu, nu pot. Eu nu îmi imaginam vreodată așa ceva și încă se construiește. Sunt foarte profesioniști oamenii aici, facilitățile pe care le avem aici sunt incredibile.

(n.r. Comparație cu condițiile de pregătire pe care le avea în România când a început fotbalul) Eram foarte mic, eram la Videle, mergeam cu bicicleta, îmi aduc aminte. Și pe un stadion nu tocmai… Nici un sfert din ce e aici. Când stai să te gândești, probabil că asta e cea mai mare realizare a mea și sunt emoții când ajungi la așa ceva.

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(n.r. Despre viața din Armenia) Liniște, multă liniște, cu familia, antrenamente, odihnă, antrenamente, odihnă. (n.r. Dacă există diferențe culturale mari între Armenia și România) Nu. Mâncarea, obiceiurile, sunt foarte credincioși, ca noi. Suntem cam în aceeași zonă. Da, kebabul de pui e foarte bun, îmi place. (n.r. Despre Takuto Oshima, fotbalistul japonez fost la Universitatea Craiova, în prezent colegul său la Noah) Da, super băiat, super caracter și super băiat. Am vorbit foarte, foarte mult cu el”, a spus Valentin Costache într-un interviu acordat jurnalistei Carmen Mandiș. 

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Valentin Costache FC Noah
Valentin Costache în tricoul celor de la FC Noah. Foto: Instagram

Ce șanse are Universitatea Craiova înaintea returului cu Ararat-Armenia

De asemenea, cu aceeași ocazie, Costache a apreciat și că șansele la calificarea în faza principală din Europa League sunt egale înaintea returului de joi seară: „(n.r. Despre fotbalul din Armenia) Sunt foarte profesioniști, nu știu, asta e părerea mea. Nu zic că la noi nu e așa, nu bat apropouri sau ceva de genul ăsta. Oamenii sunt foarte profesioniști. Dacă tu îți faci treaba și ești serios, nu o să zică nimic, niciodată. (n.r. Despre șansele Craiovei la returul cu Ararat-Armenia) 50-50 sunt șansele”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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