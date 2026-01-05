Fotbalistul român din Liga Campionilor a rămas fără antrenorul preferat! Destinație surpriză pentru tehnicianul spaniol

ADVERTISEMENT

Juan Carlos Carcedo părăsește echipa cipriotă Pafos, la care joacă internaționalul român Vlad Dragomir, pentru a merge la Spartak Moscova. Antrenorul spaniol a comunicat decizia sa, după meciul din campionatul cipriot cu Apollon Limassol, scor 1-2.

Carlos Carcedo lasă Pafos pentru Spartak Moscova

Mai întâi a făcut-o în fața propriiilor jucători, apoi a făcut-o într-o conferință de presă. Carcedo era la Pafos din 2023, contribuind decisiv la cele mai mari performanțe din istoria clubului, între care calificarea în Liga Campionilor.

El a obținut acceptul clubului de a pleca la Moscova, deoarece patronal ciprioților este un om de afaceri rus, stabilit la Londra, care e implicat și la Spartak Moscova. Acolo unde a mai fost o data, în 2012, ca secund al lui Unai Emery.

Carcedo va semna până în 2028 cu Spartak Moscova, care a terminat ultimul sezon pe locul 6, ceea ce a dus la demiterea sârbulului Dejan Stankovic. Spaniolul a devenit principal abia în 2020, când a preluat Ibiza, pentru a merge apoi la Zaragoza.

Spaniolul a fost mulți ani secundul lui Unai Emery

Carlos Carcedo a fost însă legat cea mai mare parte a carierei de Unai Emery. I-a fost secund la Valencia, Sevilla, PSG și Arsenal, până să o ia pe cont propriu.

după ce a semnat o calificare istorică vara trecută și a jucat deja șase meciuri în faza grupelor, pierzând doar cu Bayern și Juventus. Ciprioții mai au de jucat cu Chelsea și Slavia Praga.

De când a ajuns în Cipru în vara anului 2023, spaniolul a câștigat prima Cupă și primul titlu de campioană din istoria unui club fondat abia în 2014. Unul dintre favoriții săi a fost internaționalul român Vlad Dragomir, fotbalistul cu cele mai multe meciuri din istoria lui Pafos – 130. Carcedo l-a desemnat pe Dragomir căpitan al echipei din Pafos.

Vlad Dragomir i-a mulțumit public

Vlad Dragomir a reacționat imediat după anunțul demisie lui Carcedo, postând un mesaj de mulțumire.

“Istorie scrisă. Vise realizate. Din prima zi, ai crezut.

Câștigătorii Cupei, nopțile europene, un titlu istoric în liga Campionilor, calificarea în Liga Campionilor, momente pe care acest club nu le va uita niciodată.

Mulțumesc pentru tot ce i-ați dat lui Paphos FC și mie personal. Multumim pentru incredere, lectii, momentele de bucurie si momentele grele care ne-au facut mai puternici. Ai ajutat la formarea jucătorului care sunt astăzi și m-ai împins să ating vise pe care le voi purta pentru totdeauna.

Numele tău vor fi întotdeauna parte din acest club și din această familie. Ăsta nu e adio, e mulțumesc. Îți doresc succes în ceea ce urmează”, a scris fotbalistul român.

la două puncte de Omonia Nicosia și la egalitate cu AEK Larnaca.