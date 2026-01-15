Fotbalistul român dorit de FCSB ar putea ajunge în Serie A. Italienii au făcut anunțul: „Două echipe sunt pe urmele sale”

ADVERTISEMENT

Mario Tudose a fost foarte aproape de FCSB, însă transferul său a picat în urma unor complicații. În acest moment, Gigi Becali nu-și dorește să mai revină cu o ofertă pentru tânărul fotbalist român, însă două echipe din Serie A sunt gata să-l aducă în fotbalul italian.

Mario Tudose în Serie A!? Două echipe sunt cu ochii pe fotbalistul lui FC Argeș

Mario Tudose este unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale, iar la FC Argeș este o piesă extrem de importantă. Tânărul fotbalist este chiar căpitanul „vulturilor violeți”, iar siguranța sa din joc a atras atenția celor mai puternice echipe din România, dar și din străinătate.

ADVERTISEMENT

După ce FCSB și l-a dorit în trecut, stoperul piteștenilor ar putea face un pas mult mai mare în cariera sa. Italienii au anunțat că Lecce și Sassuolo îl urmăresc cu mare atenție pe Tudose, iar românul ar putea ajunge în Serie A:

„Românul în vârstă de 20 de ani este urmărit de Sassuolo, Lecce și alte echipe în această perioadă de transferuri. Sunt așteptate evoluții în curând, mai ales că alte cluburi mari românești ar putea să încheie tranzacția dacă un club italian nu îl va semna mai repede. Este unul dintre cei mai doriți jucători, iar FCSB, echipă pe care o va întâlni în următoarea etapă, și-a exprimat deja interesul”, au scris italienii de la

ADVERTISEMENT

Dani Coman a recunoscut interesul din străinătate pentru Mario Tudose

În finalul anului 2025, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Dani Coman a vorbit despre posibilul transfer al lui Mario Tudose în perioada de mercato din această iarnă. pentru stoperul

ADVERTISEMENT

„Nu avem nicio ofertă concretă pentru el, dar sunt discuţii înaintate cu echipe din străinătate. Din SuperLiga nimic care să ne satisfacă pe noi. Au fost discuţii şi din SuperLiga, dar discuţiile sunt mai avansate cu echipele din străinătate. Avem o discuţie pentru Mario Tudose la un preţ de peste 2,5 milioane de euro”, a declarat Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a picat transferul lui Mario Tudose la FCSB

În luna septembrie a anului 2025, FCSB părea că nu poate fi oprită de nimeni și nimic din a-l semna pe Mario Tudose. Gigi Becali a ajuns la o înțelegere atât cu tatăl fotbalistului, cât și cu Dani Coman, însă transferul a picat după ce conducerea clubului s-a răzgândit în privința sumei.

ADVERTISEMENT

„Mario Tudose este un capitol închis, cel puțin în perioada asta de transferuri. Gigi a avut o înțelegere cu Dani Coman, care, nu știu din ce motiv, am presupus că din cauza intervenției primarului, a picat. Nu putem să fim la cheremul unui club care dă dovadă de o asemenea neseriozitate. N-am întâlnit așa ceva în întreaga mea carieră. Cu toți oamenii cu care am discutat, a rămas așa cum ne-am înțeles. Mai întâi s-au înțeles și apoi au zis că așteaptă următoarea ofertă. Tatăl său a negociat în numele său și am bătut palma”, spunea Mihai Stoica despre Mario Tudose, conform

FC Argeș îl deține pe Mario Tudose în co-proprietate cu Benfica

Dacă Mario Tudose pleacă de la FC Argeș, atunci Benfica va primi jumătate din suma pentru care tânărul fundaș central se va transfera. în privința acestui lucru atunci când negociau transferul fotbalistului.

Patronul FCSB ar fi plătit doar 400.000 de euro ca sumă de transfer, urmând să mai trimită alte 600.000 de euro către FC Argeș prin bonusuri sau transferul unor juniori, astfel încât portughezii să primească doar 200.000 de euro, față de 500.000 de euro, cât ar fi primit în cazul în care suma de transfer ar fi fost direct 1 milion de euro.

„Acum vreo 2-3 luni a fost Meme la un meci și mi-a spus de el că e de perspectivă, fundaș central, înalt, cum îmi place mie. S-a întâlnit cu Dani Coman și i-a zis: «Îl avem co-proprietate cu Benfica, dar lasă că facem noi una românească». Cu alte cuvinte, trebuia să dăm 400.000 de euro ca să ia Benfica 200.000 și după aceea, pentru ceilalți 600.000 găseam eu o formulă cum să-i dau. Îi puneam în niște clauze sau luam un junior de pe la ei și-l lăsam acolo… se fac din astea. Dacă aș fi dat direct 1 milion, Benfica trebuia să ia jumătate”, a explicat Gigi Becali