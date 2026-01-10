Fotbalistul român poreclit „noul Belodedici”, cu trei retrogradări consecutive din SuperLiga, poate reveni în țară. Cine este clubul care l-ar putea reține totuși în străinătate

Mercato de iarnă este în plină desfășurare, iar echipele pun la cale modificări de lot care să le ajute în a doua parte a campionatului. Unul dintre stranierii români are șanse destul de mari să părăsească clubul unde a evoluat până acum. Despre cine este vorba, de fapt.
FK Sarajevo, ocupanta locului 3 din campionatul Bosniei și Herțegovinei, n-a avut un sezon prea grozav până acum. Eliminată de Universitatea Craiova în preliminariile Conference League, echipa pregătită de Mario Cvitanovic nu a strălucit nici în campionat.
Grigore Turda, fundașul român legitimat la Sarajevo din vara anului trecut, are șanse să părăsească clubul. Potrivit sportsport.ba, Turda este pe lista mai multor formații din România, însă și albanezii de la KF Tirana și-au manifestat interesul pentru el.
Grigore Turda este unul dintre jucătorii români ce are în CV o contraperformanță care nu face cinste unui fotbalist. Mai exact, odată cu finalul sezonului trecut, el a ajuns la trei retrogradări consecutive din SuperLiga. Cine au fost „victimele” sale? Ei bine:
Paradoxal, Grigore Turda a primit porecla de „noul Belodedici”. Se pare că, după spusele fotbalistului, cel care l-a supranumit astfel a fost chiar Jean Vlădoiu, când jucătorul îmbrăca tricoul lui FC Argeș.
„Domnul Vlădoiu a făcut comparația mai mult că ne asemănăm fizic și jucăm pe aceeași poziție. Poate să fi fost o presiune în plus, dar nu am ținut cont. E greu să ajungi la performanțele lui (n.r. ale lui Belodedici)”, mărturisea Turda pentru Digi Sport.