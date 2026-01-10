Fotbalistul român poreclit „noul Belodedici”, cu trei retrogradări consecutive din SuperLiga, poate reveni în țară. Cine este clubul care l-ar putea reține totuși în străinătate

ADVERTISEMENT

Mercato de iarnă este în plină desfășurare, iar echipele pun la cale modificări de lot care să le ajute în a doua parte a campionatului. Unul dintre stranierii români are șanse destul de mari să părăsească clubul unde a evoluat până acum. Despre cine este vorba, de fapt.

Grigore Turda, pe cale să părăsească FK Sarajevo

FK Sarajevo, ocupanta locului 3 din campionatul Bosniei și Herțegovinei, n-a avut un sezon prea grozav până acum. Eliminată de Universitatea Craiova în preliminariile Conference League, echipa pregătită de Mario Cvitanovic nu a strălucit nici în campionat.

Grigore Turda, fundașul român legitimat la Sarajevo din vara anului trecut, are șanse să părăsească clubul. Potrivit , Turda este pe lista mai multor formații din România, însă și albanezii de la KF Tirana și-au manifestat interesul pentru el.

Cum a ajuns Grigore Turda la trei retrogradări consecutive din SuperLiga

Grigore Turda este unul dintre jucătorii români ce are în CV o contraperformanță care nu face cinste unui fotbalist. Mai exact, odată cu finalul sezonului trecut, . Cine au fost „victimele” sale? Ei bine:

FC Argeș (2023)

FC Voluntari (2024)

Gloria Buzău (2025)

Cine i-a pus porecla de „noul Belodedici” lui Grigore Turda, de fapt

Paradoxal, . Se pare că, după spusele fotbalistului, cel care l-a supranumit astfel a fost chiar Jean Vlădoiu, când jucătorul îmbrăca tricoul lui FC Argeș.

„Domnul Vlădoiu a făcut comparația mai mult că ne asemănăm fizic și jucăm pe aceeași poziție. Poate să fi fost o presiune în plus, dar nu am ținut cont. E greu să ajungi la performanțele lui (n.r. ale lui Belodedici)”, mărturisea Turda pentru