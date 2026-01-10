Sport

Fotbalistul român poreclit „noul Belodedici”, cu trei retrogradări consecutive din SuperLiga, poate reveni în țară. Cine este clubul care l-ar putea reține totuși în străinătate

Fotbalistul român poreclit „noul Belodedici” are șanse mari să se despartă de clubul unde a evoluat până acum. Cine este interesat acum de jucătorul cu trei retrogradări consecutive din SuperLiga.
Mihai Dragomir
10.01.2026 | 18:00
„Noul Belodedici” poate reveni în România. Sursa Foto: Sport Pictures.
Mercato de iarnă este în plină desfășurare, iar echipele pun la cale modificări de lot care să le ajute în a doua parte a campionatului. Unul dintre stranierii români are șanse destul de mari să părăsească clubul unde a evoluat până acum. Despre cine este vorba, de fapt.

Grigore Turda, pe cale să părăsească FK Sarajevo

FK Sarajevo, ocupanta locului 3 din campionatul Bosniei și Herțegovinei, n-a avut un sezon prea grozav până acum. Eliminată de Universitatea Craiova în preliminariile Conference League, echipa pregătită de Mario Cvitanovic nu a strălucit nici în campionat.

Grigore Turda, fundașul român legitimat la Sarajevo din vara anului trecut, are șanse să părăsească clubul. Potrivit sportsport.ba, Turda este pe lista mai multor formații din România, însă și albanezii de la KF Tirana și-au manifestat interesul pentru el.

Cum a ajuns Grigore Turda la trei retrogradări consecutive din SuperLiga

Grigore Turda este unul dintre jucătorii români ce are în CV o contraperformanță care nu face cinste unui fotbalist. Mai exact, odată cu finalul sezonului trecut, el a ajuns la trei retrogradări consecutive din SuperLiga. Cine au fost „victimele” sale? Ei bine:

  • FC Argeș (2023)
  • FC Voluntari (2024)
  • Gloria Buzău (2025)

Cine i-a pus porecla de „noul Belodedici” lui Grigore Turda, de fapt

Paradoxal, Grigore Turda a primit porecla de „noul Belodedici”. Se pare că, după spusele fotbalistului, cel care l-a supranumit astfel a fost chiar Jean Vlădoiu, când jucătorul îmbrăca tricoul lui FC Argeș.

„Domnul Vlădoiu a făcut comparația mai mult că ne asemănăm fizic și jucăm pe aceeași poziție. Poate să fi fost o presiune în plus, dar nu am ținut cont. E greu să ajungi la performanțele lui (n.r. ale lui Belodedici)”, mărturisea Turda pentru Digi Sport.

  • 28 de ani are Grigore Turda
  • 10 meciuri a bifat la Sarajevo în acest sezon (500 de minute)
  • 300.000 de euro este cota actuală a fundașului român
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
