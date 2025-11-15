Sport

Fotbalistul român poreclit „noul Belodedici” merge undercover la Bosnia – România: „Soția este însărcinată”

Meciul Bosnia - România reprezintă interes total pentru fanii „tricolorilor”. Un jucător român va fi prezent pe stadion, însă undercover.
Mihai Dragomir
15.11.2025 | 15:26
Stranierul român poreclit „noul Belodedici” merge să vadă pe viu Bosnia - România. Sursa Foto: Sport Pictures.
Partida Bosnia – România din preliminariile CM 2026 este evenimentul acestui final de săptămână pentru fotbalul românesc. Un stranier va fi prezent la meci, însă sub acoperire. Despre cine este vorba, de fapt.

Grigore Turda merge la Bosnia – România undercover

„Tricolorii” vor primi sprijin maxim la partida din deplasare cu Bosnia. La partida „de foc” va fi prezent și Grigore Turda, fostul jucător de la FC Argeș, legitimat în prezent la FK Sarajevo, formație din Bosnia.

Fundașul român, care a înfruntat în vara acestui an Universitatea Craiova în preliminariile Conference League, a spus că va fi prezent la meciul de la Zenica dintre Bosnia și România, însă o va face într-un mod discret.

„Mă simt bine aici, nu mă gândesc să plec. Mai am contract până în vară. O să merg undercover (n.r. la meciul României), pentru că soția e însărcinată și nu vreau să avem vreo problemă pe acolo. Suporterii lor sunt ca și ultrașii români. Au sânge mai fierbinte așa”, a spus Turda, la TV Digi Sport.

Cum a primit, de fapt, Turda porecla de „noul Belodedici”

Ajuns la 28 de ani, Grigore Turda se află la prima sa experiență în afara granițelor țării. Fundașul central a explicat și cum a primit porecla de „noul Belodedici”, aluzie la singurul român care a câștigat două Cupe ale Campionilor Europeni, cu două echipe diferite (Steaua, 1986 și Steaua Roșie Belgrad, 1991).

„Domnul Vlădoiu a făcut comparația mai mult că ne asemănăm fizic și jucăm pe aceeași poziție. Poate să fi fost o presiune în plus, dar nu am ținut cont. E greu să ajungi la performanțele lui (n.r. ale lui Belodedici)”, a mai spus Turda.

Cine sunt „tricolorii” care vor urmări meciul Bosnia – România din tribune

Grigore Turda nu va fi singurul fotbalist profesionist român care va urmări meciul Bosnia – România din tribune. Selecționerul Mircea Lucescu a renunțat, chiar în dimineața zilei partidei decisive, la Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
