Fotbalistul român propus lui Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!”

Remus Guțea (19 ani) a devenit una dintre țintele FCSB-ului în această perioadă de mercato. Lui Gigi Becali îi surâde ideea transferului vedetei de la FC Voluntari, dar se teme de pretențiile finului Florin Pandele.
Remus Guțea a promovat în SuperLiga cu FC Voluntari după victoria din barajul cu Hermannstadt. Extrema stângă a ilfovenilor a declarat la finalul returului că ține de mic cu FCSB și că abia așteaptă să se dueleze cu roș-albaștrii. Sunt șanse însă ca Remus Guțea să se regăsească în lotul lui Marius Baciu începând cu vara aceasta.
„L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: ‘Ia-l pe Remus Guțea imediat!’ Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: ‘Lasă, că are nașul bani’. (n.r.- Cât poate să vă ceară pe Remus Guțea?) Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Remus Guțea joacă la FC Voluntari din vara lui 2025, când a venit liber de contract după despărțirea de CS Mioveni. În 47 de ani la echipa lui Florin Pîrvu, atacantul în vârstă de 19 ani a marcat 7 goluri și a dat 4 pase decisive. În prezent, el e evaluat de transfermarkt.com la 250.000 de euro.
„Mă bucur foarte mult că am reușit această promovare. A fost un meci foarte greu, ne-am concentrat și sunt bucuros că am reușit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru și ce am antrenat am jucat. Ne-a reușit și suntem bucuroși. (n.r. Cu ce adversar aștepți să joci?) Cu FCSB. (n.r. De ce?) Țin de mic cu FCSB și aștept să joc de contra lor”, a spus Remus Guțea, la finalul meciului FC Voluntari – Hermannstadt 3-0.