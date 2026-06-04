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Fotbalistul român propus lui Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!”

Remus Guțea a fost propus la FCSB, iar lui Gigi Becali îi surâde ideea de a îl transfera pe superstarul de la FC Voluntari. De ce se teme, însă, patronul roș-albaștrilor
Cristian Măciucă
04.06.2026 | 20:15
Fotbalistul roman propus lui Gigi Becali Daca ma aude finu imi cere bani multi sal aduc la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Fotbalistul român propus lui Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!” FOTO: Fanatik
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Remus Guțea (19 ani) a devenit una dintre țintele FCSB-ului în această perioadă de mercato. Lui Gigi Becali îi surâde ideea transferului vedetei de la FC Voluntari, dar se teme de pretențiile finului Florin Pandele.

Remus Guțea, la FCSB? Anunțul lui Gigi Becali

Remus Guțea a promovat în SuperLiga cu FC Voluntari după victoria din barajul cu Hermannstadt. Extrema stângă a ilfovenilor a declarat la finalul returului că ține de mic cu FCSB și că abia așteaptă să se dueleze cu roș-albaștrii. Sunt șanse însă ca Remus Guțea să se regăsească în lotul lui Marius Baciu începând cu vara aceasta.

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„L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: ‘Ia-l pe Remus Guțea imediat!’ Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: ‘Lasă, că are nașul bani’. (n.r.- Cât poate să vă ceară pe Remus Guțea?) Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Remus Guțea ține cu FCSB de mic

Remus Guțea joacă la FC Voluntari din vara lui 2025, când a venit liber de contract după despărțirea de CS Mioveni. În 47 de ani la echipa lui Florin Pîrvu, atacantul în vârstă de 19 ani a marcat 7 goluri și a dat 4 pase decisive. În prezent, el e evaluat de transfermarkt.com la 250.000 de euro.

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„Mă bucur foarte mult că am reușit această promovare. A fost un meci foarte greu, ne-am concentrat și sunt bucuros că am reușit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru și ce am antrenat am jucat. Ne-a reușit și suntem bucuroși.  (n.r. Cu ce adversar aștepți să joci?) Cu FCSB. (n.r. De ce?) Țin de mic cu FCSB și aștept să joc de contra lor”, a spus Remus Guțea, la finalul meciului FC Voluntari – Hermannstadt 3-0.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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