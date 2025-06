Fotbalistul român rezident în Doha și-a vândut casa înaintea bombardamentelor Iranului din Qatar

În anul 2017, Valentin Lazăr a plecat de la Dinamo pentru a juca în Qatar, iar fostul fotbalist al „câinilor” a luat decizia de a se muta definitiv la Doha, împreună cu familia sa. El și-a cumpărat inclusiv o locuință în Qatar, la care a renunțat după câțiva ani.

Valentin Lazăr și-a vândut casa din Qatar

Valentin Lazăr a luat o decizie inspirată când a hotărât să își vândă apartamentul din Qatar, asta după ce conflictul dintre Iran, Israel și SUA a degenerat. și rămâne de văzut .

Fostul jucător al lui Dinamo a jucat în Qatar pentru Al-Sailiya SC și Al-Kharaitiyat, iar la vremea respectivă a luat decizia de a-și cumpăra și un apartament, pentru a se muta împreună cu familia sa.

Întors în România unde și-a început inclusiv cariera în antrenorat, Vali Lazăr a decis să își vândă apartamentul, înainte bombardamentelor Iranului din Qatar, din informațiile obținute de FANAITK.

130 de meciuri, 21 de goluri și 24 de assist-uri au fost cifrele lui Valentin Lazăr la Dinamo

Valentin Lazăr a povestit despre stilul de viață din Qatar

„Eu în Qatar nu trebuie să completez nicio foaie. Am o aplicație în care am totul. De la mașină și până la documentele de care ai nevoie pentru rezidență, copii, pașaport, poliție, aeroport.

Plus că au camere peste tot. Dacă te prinde cu viteză, îți intră automat amenda pe aplicație. Trebuie să verifici lunar. Dacă te amendează, dai 200 de dolari. Am jucat în 2019 pe cel mai mare stadion din Doha Khalifa, la 50 de grade și am jucat pe aer condționat, 22 de grade.

Acolo, legea e sfântă. Când ajungi la aeroport îți scanează retina și îți iau amprente. Infracționalitatea e mică acolo. Dacă vrei să faci închisoare într-o țară musulmană, e gravă situația. Alcoolul se ia din locuri special amenajate

Dacă te prinde în mașină cu un bax de bere și nu ai card special, te-ai dus. Acel card se face în baza rezidenței și în funcție de salariu primești un procent. Ai o marjă pe lună”, declara Valentin Lazăr despre viața din Qatar, în 2022, la .