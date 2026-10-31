Fotbalistul român, roșu direct după o intrare criminală! Video

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Lokomotiv Plovdiv, echipa lui Andrei Chindriș, a cedat categoric împotriva campioanei en-titre a Bulgariei, Ludogoreț Razgrad, 0-3. Meciul a fost unul de coșmar pentru fundașul român, părăsind terenul înainte de fluierul de final al partidei.

Andrei Chindriș a văzut cartonașul roșu direct

Fundașul român a fost titularizat de Dusan Kosic. Lokomotiv Plovdiv a început partida cu gândul de a apăra rezultatul de egalitate, fiind un posibil punct foarte important pentru ”alb-negri”. Totuși, Ludogoreț a preluat controlul pe tabelă după numai 21 de minute. Atacantul brazilian al oaspeților, Erick Marcus, l-a învins pe Milosavljevic.

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Andrei Chindriș a fost protagonistul unui moment nefast, în minutul 55 al partidei. Atunci, mijlocașul lui Ludogoreț, Caio Vidal, a reușit o incursiune pe flancul stâng și se apropia periculos de poarta lui Lokomotiv Plovdiv. Românul l-a urmărit pe brazilian, în încercarea de a recupera posesia. Totuși, Andrei Chindriș l-a călcat pe Vidal direct pe tendoanele piciorului drept, din postura de ultim apărător. ”Centralul” partidei, Todor Kirov, nu a stat pe gânduri și .

Eliminarea a dezechilibrat partida și campioana Bulgariei a mai punctat de două ori, prin Stanic, în minutul 62, și Tekpetey, în minutul 87. În urma rezultatului, Ludogoreț se află pe locul 3, cu 29 de puncte. În cealaltă tabără, Lokomotiv Plovdiv se află pe locul 11 din 14, cu 9 puncte, la numai o lungime distanță față de ultima clasată, Septemvri Sofia.

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a lui Andrei Chindriș va fi stabilită de Comisia de Disciplină a EFBET Liga. Ceea ce este sigur, este că fundașul român nu va putea fi disponibil pentru viitorul duel, contra lui Botev Vrața, de pe 7 noiembrie, în etapa 14 a campionatului. Echipa de pe ”Hristo Botev” are un singur punct avans față de Lokomotiv Plovdiv.

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Chindia, red card https://t.co/z0CdIacm0Z — TheFootballZone (@football_t69515)

Echipa lui Andrei Chindriș s-a calificat în semifinalele Cupei Elitelor

Lokomotiv Plovdiv este una dintre cele 8 echipe bulgare selectate pentru a juca în Cupa Elitelor. Trupa lui Andrei Chindriș a debutat în noua competiție cu o victorie, împotriva lui Cherno More Varna, 1-0, grație golului lui Ali. ”Alb-negrii” au obținut calificarea în semifinalele competiției, alături de Botev Plovdiv.

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Ultimele două meciuri rămase de disputat din sferturile de finală se vor juca la începutul lunii februarie 2027. Levski Sofia va primi vizita lui Arda Kardzhali, pe 6 februarie. O zi mai târziu, rivala CSKA Sofia va întâlni echipa suporterilor CSKA 1948 Sofia.