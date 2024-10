Fotbalistul rupt în PAOK – FCSB se reface cu citate din Biblie! Prima reacție, după ce Gigi Becali a anunțat că va lipsi 6 luni de pe teren

Mihai Lixandru a suferit o accidentare teribilă în meciul câștigat de echipa sa în Europa League împotriva grecilor de la PAOK. .

Mihai Lixandru s-a rupt în PAOK – FCSB 0-1

Roș-albaștrii au obținut o victorie fantastică pe Toumba Stadium din Salonic. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus cu 1-0, după golul înscris de Daniel Birligea în finalul primei reprize. Antrenorul cipriot a primit și o veste proastă: unul dintre titulari s-a accidentat și va rata restul sezonului.

Mihai Lixandru a ieșit accidentat în minutul 45. Mijlocașul campioanei României a aterizat greșit pe picior și și-a rupt ligamentele. Gigi Becali, patronul echipei, a anunțat că el va sta departe de teren aproximativ 6 luni.

Lovitura este una imensă pentru Mihai Lixandru. El s-a impus ca titular la FCSB și făcea parte și din planurile selecționerului României, Mircea Lucescu. Acum, mijlocașul în vârstă de 23 de ani va trebui să treacă printr-un program de refacere extrem de complicat.

Prima reacție a lui Mihai Lixandru după accidentare

La mai puțin de 24 de ore după meciul dintre PAOK și FCSB, Mihai Lixandru a postat pe contul său personal de Instagram un mesaj emoționant. Acesta s-a folosit de un citat din Biblie pentru a exprima ceea ce simte. Totuși, mijlocașul este încrezător că va trece peste această accidentare.

„The pain that you’ve been feeling can’t compare to the joy that’s coming- suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, a scris Mihai Lixandru pe .

Gigi Becali a anunțat imediat după partida de pe Toumba Stadium care este verdictul medicilor după accidentarea suferită de jucătorul său. Patronul echipei a evitat totuși să ofere mai multe detalii: „Știu, da, este grav. Stă șase luni! Nu vreau să vorbesc, nu vreau să combin bucuria cu durerea”, a explicat omul de afaceri la .

Gigi Becali, gest impresionant pentru Lixandru

Mihai Lixandru va rata meciurile echipei naționale din următoarele luni. Gigi Becali încearcă să îl încurajeze pe mijlocaș.

„Este o pierdere omenească, Lucescu a venit să îl vadă. I-a spus lui Meme că a venit să îl vadă pe Lixandru, este o pierdere, dar nu stă FCSB în Lixandru. Noi nu mai jucăm în campionatul intern cu doi închizători, acum jucăm cu Tănase și Olaru. Ca să îl încurajez, m-am dus în sala de mese, l-am luat de gât. I-am zis lui Meme: ‘Mâine îi măriți contractul lui Lixandru’. L-am făcut 12.000, avea 7.000 sau 8.000 de euro, iar eu l-am făcut 12.000”, a declarat Gigi Becali.