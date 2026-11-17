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Haris Tabakovic (32 de ani) nu joacă în din etapa cu numărul 6, ultima, din actuala ediție de Liga Națiunilor. Atacantul celor de la Salzburg a suferit o accidentare la meniscul genunchiului drept în partida jucată în urmă cu doar câteva zile de bosniaci în compania Suediei.

Haris Tabakovic nu joacă în Bosnia – România. Se va opera miercuri

urmează să fie supus unui intervenții chirurgicale în cursul zilei de miercuri și astfel va lipsi de pe teren până la sfârșitul acestui an calendaristic. Aceste informații au fost furnizate chiar de către cei de la Salzburg prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului și preluate ulterior de jurnaliștii bosniaci de la :

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„Haris Tabakovic a suferit o accidentare la menisc la genunchiul drept în timpul cantonamentului echipei naționale a Bosniei și Herțegovinei. Va fi supus unei intervenții chirurgicale mâine și, prin urmare, nu va mai juca până la sfârșitul anului. Însănătoșire rapidă, Haris”.

Haris Tabakovic ratează tot restul acestui an

Astfel, Haris Tabakovic va rata în total șase meciuri disputate de Salzburg în acest interval de timp. Este vorba despre patru partide din Bundesliga austriacă, plus duelurile cu Ararat-Armenia și Sparta Praga din faza principală a Europa League. Aceasta este deci o problemă destul de mare pentru cei de la Salzburg.

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Și asta pentru că Tabakovic a fost până acum în acest sezon cel mai prolific jucător de atac al formației din Austria, cu 15 goluri marcate și patru pase decisive furnizate în cele 21 de meciuri jucate în toate competițiile, aici fiind vorba despre campionat, cupă, preliminarii Europa League și grupa unică din această competiție.