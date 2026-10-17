Fotbalistul şi-a etalat noul tatuaj pe Giuleşti! Cum e tratat Andrei Şucu după golul cu care a spart gheaţa în SuperLiga. Foto exclusiv

Rapid poate să revină la două puncte de liderul Dinamo, în cazul în care va învinge Corvinul Hunedoara în meciul de pe Giuleşti. Elevii lui Pancu şi-au făcut apariţia pe Giuleşti destul de relaxaţi. Petrila şi-a etalat noul tatuaj, în timp ce Andrei Şucu a fost cerut la poze de oamenii de ordine, după golul marcat cu FC Argeş, scor 3-1.
Claudiu Petrila nu va începe ca titular confruntarea cu Corvinul. Atacantul şi-a făcut apariţia la stadion cu un nou tatuaj, un leu pe mâna dreaptă. Nu este cea mai bună perioadă a atacantului giuleştenilor, care a pierdut echipa. El a evoluat în cinci etape din acest sezon şi a marcat un gol. El a suferit şi o accidentare care l-a ţinut departe de gazon patru etape.
Andrei Şucu a bifat doar câteva minute în acest sezon, dar a avut impact imediat. Intrat în finalul meciului cu FC Argeş, a marcat golul de 3-1 la prima atingere. La revenirea pe Giuleşti, băiatul patronului a făcut poze cu oamenii de ordine de la stadion.
Aşa cum a spus şi în interviul acordat pentru FANATIK, Filip Stojilkovic s-a integrat foarte rapid la Rapid. Atacantul a glumit cu colegii săi şi l-a îmbrăţişat pe Cătălin Vulturar, cel care s-a accidentat în meciul Cipru U21 – România U21, scor 0-3.
La marginea terenului şi-a făcut apariţia înainte de meci şi preşedintele Victor Angelescu. Oficialul s-a întreţinut câteva minute cu Andrei Şucu. Băiatul patronului este în lotul pentru acest meci şi poate bifa câteva minute, la fel ca şi în confruntarea cu piteştenii.
Rapid (4-2-3-1): B. Ungureanu – Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo – Grameni, Doumbia – Dobre, Moruțan, Kamara – Stojilkovic. Rezerve: Aioani, E. Annan, Manea, Bubanja, Ciobotariu, Senciuc, Șucu, R. Pop, Petrila, Jambor, Sinyan, Kodor. Antrenor: Daniel Pancu
Corvinul (4-2-3-1): C. Sandu – F. Iacob, Fl. Ilie, A. Manolache, Al. Neacșa – Cărăruș, Ribeiro – Yeboah, Fabry, D. Pîrvulescu – Gillard. Rezerve: Frânculescu, Abualnadi, Ivancevic, D. Albu, Roger, Deaconu, M. Bratu, Goodlad, Hayatu, Okoro, Espinosa. Antrenor: Florin Maxim