Sport

Fotbalistul şi-a etalat noul tatuaj pe Giuleşti! Cum e tratat Andrei Şucu după golul cu care a spart gheaţa în SuperLiga. Foto exclusiv

Marian Popovici
17.10.2026 | 21:20
Fotbalistul sia etalat noul tatuaj pe Giulesti Cum e tratat Andrei Sucu dupa golul cu care a spart gheata in SuperLiga Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Fotbalistul şi-a etalat noul tatuaj pe Giuleşti! Cum e tratat Andrei Şucu după golul cu care a spart gheaţa în SuperLiga. Sursa foto> Renato Anghelescu / Fanatik
Rapid joacă împotriva Corvinului, sâmbătă, de la ora 21:30, pe Giuleşti. Atacantul lui Pancu şi-a etalat noul tatuaj la meci, în timp ce Andrei Şucu a avut parte de tratament surpriză după golul marcat cu FC Argeş.
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Rapid poate să revină la două puncte de liderul Dinamo, în cazul în care va învinge Corvinul Hunedoara în meciul de pe Giuleşti. Elevii lui Pancu şi-au făcut apariţia pe Giuleşti destul de relaxaţi. Petrila şi-a etalat noul tatuaj, în timp ce Andrei Şucu a fost cerut la poze de oamenii de ordine, după golul marcat cu FC Argeş, scor 3-1.

Petrila şi-a etalat noul tatuaj pe Giuleşti!

Claudiu Petrila nu va începe ca titular confruntarea cu Corvinul. Atacantul şi-a făcut apariţia la stadion cu un nou tatuaj, un leu pe mâna dreaptă. Nu este cea mai bună perioadă a atacantului giuleştenilor, care a pierdut echipa. El a evoluat în cinci etape din acest sezon şi a marcat un gol. El a suferit şi o accidentare care l-a ţinut departe de gazon patru etape.

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Tatuajul de pe mâna lui Petrila. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Tatuajul de pe mâna lui Petrila. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik

Andrei Şucu, cerut la poze de oamenii de ordine!

Andrei Şucu a bifat doar câteva minute în acest sezon, dar a avut impact imediat. Intrat în finalul meciului cu FC Argeş, a marcat golul de 3-1 la prima atingere. La revenirea pe Giuleşti, băiatul patronului a făcut poze cu oamenii de ordine de la stadion.

Andrei Şucu, poze cu oamenii de ordine. Sursa foto. Renato Anghelescu / Fanatik
Andrei Şucu, poze cu oamenii de ordine. Sursa foto. Renato Anghelescu / Fanatik

Aşa cum a spus şi în interviul acordat pentru FANATIK, Filip Stojilkovic s-a integrat foarte rapid la Rapid. Atacantul a glumit cu colegii săi şi l-a îmbrăţişat pe Cătălin Vulturar, cel care s-a accidentat în meciul Cipru U21 – România U21, scor 0-3.

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La marginea terenului şi-a făcut apariţia înainte de meci şi preşedintele Victor Angelescu. Oficialul s-a întreţinut câteva minute cu Andrei Şucu. Băiatul patronului este în lotul pentru acest meci şi poate bifa câteva minute, la fel ca şi în confruntarea cu piteştenii.

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Stojilkovic îl îmbrăţişează pe Vulturar. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Stojilkovic îl îmbrăţişează pe Vulturar. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik

Echipele de start în Rapid – Corvinul:

Rapid (4-2-3-1): B. Ungureanu – Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo – Grameni, Doumbia – Dobre, Moruțan, Kamara – Stojilkovic. Rezerve: Aioani, E. Annan, Manea, Bubanja, Ciobotariu, Senciuc, Șucu, R. Pop, Petrila, Jambor, Sinyan, Kodor. Antrenor: Daniel Pancu

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Corvinul (4-2-3-1): C. Sandu – F. Iacob, Fl. Ilie, A. Manolache, Al. Neacșa – Cărăruș, Ribeiro – Yeboah, Fabry, D. Pîrvulescu – Gillard. Rezerve: Frânculescu, Abualnadi, Ivancevic, D. Albu, Roger, Deaconu, M. Bratu, Goodlad, Hayatu, Okoro, Espinosa. Antrenor: Florin Maxim

  • 17 ani are Andrei Şucu
  • 24 de puncte a obţinut Rapid în 11 etape
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
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