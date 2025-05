Fotbalistul supranumit ”noul Belodedici” a ajuns la trei retrogradări consecutive din SuperLiga: ”Îți vine să mergi acasă și să nu mai auzi niciodată de fotbal”

Gloria Buzău a retrogradat matematic în Liga 2, după ce a pierdut sâmbătă, 3 mai, , la Ovidiu, în etapa a 7-a din play-out.

Grigore Turda a retrogradat pentru a treia oară la rând din Superligă, de această dată cu Gloria Buzău

Eșecul pecetluiește un sezon de coșmar pentru formația din Crâng și adaugă o nouă cădere în CV-ul stoperului Grigore Turda (27 de ani), care ajunge la a treia retrogradare consecutivă din Superliga după cele cu FC Argeș (2023) și FC Voluntari (2024).

”E foarte greu. E greu să-mi găsesc puterea, motivația. O să aștept vacanța ca să-mi revin. Am o familie, vreau să muncesc pentru ea, să joc fotbal. E sportul pe care îl iubesc. Sunt momente grele în care îți vine să mergi acasă și să nu mai auzi niciodată de fotbal”, a spus Turda, vizibil afectat.

Grigore Turda, comparat de Jean Vlădoiu, când juca la FC Argeș, cu fostul mare libero Miodrag Belodedici, a fost transferat de Gloria Buzău la începutul sezonul 2024-2025, la recomandarea lui Andrei Prepeliță, fostul antrenor al grupării din Crâng.

Dragoș Albu, a doua retrogradare consecutivă

În aceeași barcă a decepției se află și și una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc, care a bifat a doua retrogradare consecutivă, .

”Nu pot să zic că am retrogradat singur, dar e dureros. În viață e vorba de alegeri, iar eu am ales să vin aici. Înainte să vin, nici măcar unu la sută nu credeam că voi retrograda.

Chiar dacă am avut timp scurt de gândire înainte de a alege să vin la Buzău, am vorbit cu mai mulți colegi, cu oameni de lângă echipă și cumva am simțit că se poate”, a declarat Albu, împrumutat de la FC U Craiova.

10.000 de euro este salariul lunar cu care a fost atras Dragoș Albu la Gloria Buzău, echipă care a retrogradat în Liga 2 după doar un sezon în Superliga

Gloria Buzău are un lot plin de jucători cu retrogradării în CV-uri

Pe lângă recordmenul Grigore Turda și Dragoș Albu în lotul Gloriei Buzău mai sunt cinci jucători care au mai retrogradat în ultimele sezoane:

Alexandru Greab (Mioveni) Alin Dobrosavlevici (FC Argeș) Denis Dumitrașcu (Chindia) Alexandru Jipa (Chindia) Cristian Dumitru (Mioveni)

Nu am niciun regret, chiar sunt fericit că le-am arătat suporterilor buzoieni că nu e normal ce s-a întâmplat în acest an. Amatorismul se plătește cu retrogradarea. Este păcat!” –

Patricio Matricardi, luptă să evite a patra retrogradare în cinci ani

Cu trei retrogradări în trei ani, Grigore Turda intră într-o companie „selectă”, alături de argentinianul Patricio Matricardi (31 de ani), fundașul central lui FC Botoșani, care a retrogradat de trei ori în patru ani și totuși continuă să joace în Superligă.

Stoperul argentinian luptă acum cu FC Botoșani să evite a patra retrogradare în cinci ani din primul eșalon fotbalistic din România. Matricardi a retrogradat cu Hermannstadt (2021), cu Gaz Metan Mediaș (2022) și cu FC Voluntari (2024).