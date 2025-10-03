Fotbalistul transferat cu 1 milion de euro de Universitatea Craiova, out în iarnă: „A vorbit cu patronul! O să plece”

Din iarnă, Luca Băsceanu nu va mai face parte din planurile lui Mirel Rădoi. Giovanni Becali a dezvăluit că îi va găsi o echipă care să-i ofere meciurile necesare pentru a se dezvolta.

Luca Băsceanu va pleca de la Universitatea Craiova în iarnă

În vara acestui an, Mihai Rotaru plătea 1 milion de euro pentru Luca Băsceanu de la Farul Constanța. de către oamenii de fotbal, .

Numai că, sub comanda lui Mirel Rădoi nu a primit minutele la care se aștepta, iar Giovanni Becali s-a văzut nevoit să-i găsească o nouă echipă mijlocașului ofensiv. Agentul FIFA a anunțat că a vorbit deja cu Mihai Rotaru pentru a-l lăsa împrumut pe Băsceanu până la finalul sezonului la un club din SuperLiga.

„De abia acum s-au convins și eu că trebuia împrumutat. Din iarnă o să-l împrumute. La orice echipă, unde vrei, dar să joace. Dacă nu se veștejește. Din vară i-am spus domnului Rotaru. El mi-a spus că o să joace. L-a mai băgat în campionat 30-40 de minute.

Copilul nu are pretenții să joace, la cum merge Craiova până acum. Normal că este supărat. Ține un under, doi, și pe ceilalți dai îi dai. Aici a fost o neconcordanță între patron și antrenor. Rădoi a și spus-o că pe Băsceanu nu l-a adus el, l-a adus patronul. Și așa este, eu cu patronul am discutat. El trebuie să-i spună acum: ‘Domnul patron, lasă-l un an împrumut, să vedem unde este. Că altfel îl țin degeaba, îl bag să nu-mi fie rușine de tine că ai dat 1 milion de euro pe el și nu l-am băgat’. Aici trebuie să fie clarificate.

Mutu juca la vârsta lui. Nu l-am mai lăsat eu să joace. Vorba mea cu Inter era să-l ia în vară, dar dacă el a dat 18 goluri în tur. Eu i-am zis în iarnă directorului sportiv: Eu vin la Milano, mă așteptați, semnăm? Că dacă nu plecăm în altă parte. Le era frică pentru că vorbeam cu Parma. De ce l-am dat? Pentru că dacă mai dădea 18 goluri, la 36 de goluri, ziceau ăia: Ce e ăsta, mă?. Credeau ăia că se aranjează golurile, era perioada ghetelor de aur fabricate.

Mutu nu a jucat la Dinamo din prima, a jucat la Pitești. Băsceanu dacă rămânea la Farul juca titular. Patronul l-a vrut, de rușine Rădoi a zis că-l mai bagă. Stă omul pe bancă. De ce îl mai bagi în lot, mă, să nu-l bagi 5 minute la 0-2?, a declarat Ioan Becali la „Giovanni Show”.

Giovanni Becali: „Îți dau în scris acum că Pancu îl vrea pe Grameni”

Văzând preferințele antrenorilor din SuperLiga care au pregătit în trecut echipele naționale de tineret, Giovanni Becali și-a dezvoltat o teorie. Aceea că tehnicienii vor miza mereu pe jucătorii care i-au ajutat să se califice la turneele finale. Exact cum a făcut Mirel Rădoi cu Adrian Rus, Florin Ștefan și Tudor Băluță.

„La noi sunt antrenori care au trecut pe la națională, s-au calificat cu U21, și dacă îi spui lui Pancu acum, dacă se duce la o echipă, ce jucător vrea la mijlocul terenului, îți promit eu acum, îți dau scris, că-l vrea pe Grameni. Pentru că e fixul lui la echipa națională. Rădoi pe cine a luat? Jucătorii cu care s-a calificat la echipa națională. L-a luat pe Rus. Ce a făcut Rus? A fost rezervă la Pisa.

Mai sunt două luni, o să-l împrumute, am vorbit cu patronul. O să meargă împrumut 6 luni și acolo va juca titular”, a mai spus Giovanni Becali.

3 apariții a bifat Luca Băsceanu la Universitatea Craiova, toate în SuperLiga. În total, a adunat 175 de minute în tricoul „leilor”.

400.000 de euro este cota sa, potrivit publicației Transfermarkt