Fotbalistul transferat cu 1 milion de euro de Universitatea Craiova, out în iarnă: „A vorbit cu patronul! O să plece”

Din iarnă, Luca Băsceanu nu va mai face parte din planurile lui Mirel Rădoi. Giovanni Becali a dezvăluit că îi va găsi o echipă care să-i ofere meciurile necesare pentru a se dezvolta.
În vara acestui an, Mihai Rotaru plătea 1 milion de euro pentru Luca Băsceanu de la Farul Constanța. Deja numit „Noul Mutu” de către oamenii de fotbal, puștiul de 19 ani se anunța un viitor star în Bănie.
Numai că, sub comanda lui Mirel Rădoi nu a primit minutele la care se aștepta, iar Giovanni Becali s-a văzut nevoit să-i găsească o nouă echipă mijlocașului ofensiv. Agentul FIFA a anunțat că a vorbit deja cu Mihai Rotaru pentru a-l lăsa împrumut pe Băsceanu până la finalul sezonului la un club din SuperLiga.
„De abia acum s-au convins și eu că trebuia împrumutat. Din iarnă o să-l împrumute. La orice echipă, unde vrei, dar să joace. Dacă nu se veștejește. Din vară i-am spus domnului Rotaru. El mi-a spus că o să joace. L-a mai băgat în campionat 30-40 de minute.
Copilul nu are pretenții să joace, la cum merge Craiova până acum. Normal că este supărat. Ține un under, doi, și pe ceilalți dai îi dai. Aici a fost o neconcordanță între patron și antrenor. Rădoi a și spus-o că pe Băsceanu nu l-a adus el, l-a adus patronul. Și așa este, eu cu patronul am discutat. El trebuie să-i spună acum: ‘Domnul patron, lasă-l un an împrumut, să vedem unde este. Că altfel îl țin degeaba, îl bag să nu-mi fie rușine de tine că ai dat 1 milion de euro pe el și nu l-am băgat’. Aici trebuie să fie clarificate.
Mutu juca la vârsta lui. Nu l-am mai lăsat eu să joace. Vorba mea cu Inter era să-l ia în vară, dar dacă el a dat 18 goluri în tur. Eu i-am zis în iarnă directorului sportiv: Eu vin la Milano, mă așteptați, semnăm? Că dacă nu plecăm în altă parte. Le era frică pentru că vorbeam cu Parma. De ce l-am dat? Pentru că dacă mai dădea 18 goluri, la 36 de goluri, ziceau ăia: Ce e ăsta, mă?. Credeau ăia că se aranjează golurile, era perioada ghetelor de aur fabricate.
Mutu nu a jucat la Dinamo din prima, a jucat la Pitești. Băsceanu dacă rămânea la Farul juca titular. Patronul l-a vrut, de rușine Rădoi a zis că-l mai bagă. Stă omul pe bancă. De ce îl mai bagi în lot, mă, să nu-l bagi 5 minute la 0-2?, a declarat Ioan Becali la „Giovanni Show”.
Văzând preferințele antrenorilor din SuperLiga care au pregătit în trecut echipele naționale de tineret, Giovanni Becali și-a dezvoltat o teorie. Aceea că tehnicienii vor miza mereu pe jucătorii care i-au ajutat să se califice la turneele finale. Exact cum a făcut Mirel Rădoi cu Adrian Rus, Florin Ștefan și Tudor Băluță.
„La noi sunt antrenori care au trecut pe la națională, s-au calificat cu U21, și dacă îi spui lui Pancu acum, dacă se duce la o echipă, ce jucător vrea la mijlocul terenului, îți promit eu acum, îți dau scris, că-l vrea pe Grameni. Pentru că e fixul lui la echipa națională. Rădoi pe cine a luat? Jucătorii cu care s-a calificat la echipa națională. L-a luat pe Rus. Ce a făcut Rus? A fost rezervă la Pisa.
Mai sunt două luni, o să-l împrumute, am vorbit cu patronul. O să meargă împrumut 6 luni și acolo va juca titular”, a mai spus Giovanni Becali.