Fotbalistul transferat de Rădoi de la Universitatea Craiova, făcut praf de turci: „N-avem nicio șansă cu el titular!”

ADVERTISEMENT

Gaziantep a început sezonul din Super Lig cu un rezultat care nu a mulțumit pe deplin, 1-1 acasă cu Alanyaspor, iar debutul lui Florin Ștefan în campionatul Turciei nu a trecut neobservat. Fundașul stânga transferat de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova a fost titular, însă primele reacții din presa locală au fost extrem de dure la adresa sa și a soluțiilor din lot. Jurnaliștii turci consideră că Gaziantep are nevoie urgent de întăriri, iar Florin Ștefan este unul dintre oamenii asupra cărora au apărut semne de întrebare.

Turcii cer schimbări la Gaziantep după 1-1 cu Alanyaspor: „Cu Ștefan nu avem nicio șansă!“

Presa locală a tras primele concluzii după partida de debut a lui Gaziantep în noul sezon și consideră că formația pregătită de Mirel Rădoi are nevoie de mai multe modificări pentru a putea avea un sezon la nivelul așteptărilor. Printre problemele semnalate se numără inclusiv lotul, atmosfera din tribune și condițiile de joc.

ADVERTISEMENT

Gaziantep a făcut nu mai puțin de șapte transferuri după ridicarea interdicției impuse de FIFA, iar Florin Ștefan s-a numărat printre noile achiziții. Fostul fundaș al Universității Craiova a semnat un contract pe un an și a ajuns în Turcia liber de contract .

După remiza cu Alanyaspor, jurnaliștii turci au considerat că echipa trebuie să mai aducă două-trei transferuri imediat, apreciind că actualul lot nu oferă suficiente garanții. În analiza lor a apărut și Florin Ștefan, despre care concluzia a fost una foarte critică: „N-avem nicio șansă cu el titular!”

ADVERTISEMENT

Pe lângă lot, presa locală a atras atenția și asupra gazonului, despre care consideră că ar trebui schimbat. Nici atmosfera din tribune nu a scăpat de critici. Suporterii au fost îndemnați să se unească, în condițiile în care grupurile din stadion au fost percepute ca fiind prea fragmentate, iar din tribune s-ar fi auzit în special tobele, într-o atmosferă comparată de jurnaliști cu cea de la o nuntă.

ADVERTISEMENT

Florin Ștefan, la primul meci oficial după plecarea de la Craiova

Pentru Florin Ștefan, partida cu Alanyaspor a reprezentat debutul oficial la Gaziantep și prima experiență în străinătate. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a ajuns la formația lui Mirel Rădoi după despărțirea de Universitatea Craiova, club pentru care evoluase în sezonul în care oltenii au câștigat titlul și Cupa României.

ADVERTISEMENT

Transferul la Gaziantep a avut și o încărcătură aparte, ținând cont că Mirel Rădoi este antrenorul care l-a adus pe Florin Ștefan la Universitatea Craiova în vara lui 2025. În sezonul trecut, fundașul a bifat 26 de partide pentru campioana României, cu un gol și patru pase decisive. , după ce negocierile pentru prelungirea contractului nu s-au concretizat. Fotbalistul a explicat la momentul despărțirii că se ajunsese aproape de un acord, însă ulterior clubul i-a transmis că nu mai dorește continuarea colaborării.