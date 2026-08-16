Fotbalistul transferat de Rădoi de la Universitatea Craiova, făcut praf de turci: „N-avem nicio șansă cu el titular!”

Gaziantep a început sezonul din Super Lig cu un rezultat care nu a mulțumit pe deplin, 1-1 acasă cu Alanyaspor, iar debutul lui Florin Ștefan în campionatul Turciei nu a trecut neobservat. Fundașul stânga transferat de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova a fost titular, însă primele reacții din presa locală au fost extrem de dure la adresa sa și a soluțiilor din lot. Jurnaliștii turci consideră că Gaziantep are nevoie urgent de întăriri, iar Florin Ștefan este unul dintre oamenii asupra cărora au apărut semne de întrebare.
Presa locală a tras primele concluzii după partida de debut a lui Gaziantep în noul sezon și consideră că formația pregătită de Mirel Rădoi are nevoie de mai multe modificări pentru a putea avea un sezon la nivelul așteptărilor. Printre problemele semnalate se numără inclusiv lotul, atmosfera din tribune și condițiile de joc.
Gaziantep a făcut nu mai puțin de șapte transferuri după ridicarea interdicției impuse de FIFA, iar Florin Ștefan s-a numărat printre noile achiziții. Fostul fundaș al Universității Craiova a semnat un contract pe un an și a ajuns în Turcia liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova.
După remiza cu Alanyaspor, jurnaliștii turci au considerat că echipa trebuie să mai aducă două-trei transferuri imediat, apreciind că actualul lot nu oferă suficiente garanții. În analiza lor a apărut și Florin Ștefan, despre care concluzia a fost una foarte critică: „N-avem nicio șansă cu el titular!”
Pe lângă lot, presa locală a atras atenția și asupra gazonului, despre care consideră că ar trebui schimbat. Nici atmosfera din tribune nu a scăpat de critici. Suporterii au fost îndemnați să se unească, în condițiile în care grupurile din stadion au fost percepute ca fiind prea fragmentate, iar din tribune s-ar fi auzit în special tobele, într-o atmosferă comparată de jurnaliști cu cea de la o nuntă.
Pentru Florin Ștefan, partida cu Alanyaspor a reprezentat debutul oficial la Gaziantep și prima experiență în străinătate. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a ajuns la formația lui Mirel Rădoi după despărțirea de Universitatea Craiova, club pentru care evoluase în sezonul în care oltenii au câștigat titlul și Cupa României.
Transferul la Gaziantep a avut și o încărcătură aparte, ținând cont că Mirel Rădoi este antrenorul care l-a adus pe Florin Ștefan la Universitatea Craiova în vara lui 2025. În sezonul trecut, fundașul a bifat 26 de partide pentru campioana României, cu un gol și patru pase decisive. Ștefan a plecat, însă, din Bănie cu un gust amar, după ce negocierile pentru prelungirea contractului nu s-au concretizat. Fotbalistul a explicat la momentul despărțirii că se ajunsese aproape de un acord, însă ulterior clubul i-a transmis că nu mai dorește continuarea colaborării.